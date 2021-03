Na Euro jsem si schoval minimálně tři góly, musíme dvakrát vyhrát, ví lídr Lvíčat Krejčí

Celje Minimálně tři góly si do skupiny B na nadcházejícím mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let schoval defenzivní univerzál Ladislav Krejčí, s pěti trefami nejlepší český střelec v kvalifikaci. „Lvíčata“ začnou šampionát ve středu utkáním s Itálií. Podle Krejčího půjde o extrémně důležitý zápas.

„Do skupiny jsem si schoval minimálně tři góly,“ řekl Krejčí při on-line rozhovoru s novináři. Po souboji s Itálií se Češi v Celje představí proti domácímu Slovinsku a na závěr s obhájci zlata Španěly, kteří jsou spolu s Italy s pěti triumfy historicky nejúspěšnějším týmem ME do 21 let.



Dobrý vstup do turnaje považuje Krejčí za podstatný. „První zápas je extrémně důležitý, jelikož jsme si vědomi kvalit jak Itálie, tak i Španělska. Pokud budeme chtít postoupit, budeme muset dva zápasy minimálně vyhrát. Chtěl bych to mít co nejrychleji z krku a první dva zápasy zvítězit, což by byl nejkrásnější scénář. Takhle do toho zápasu s Italy půjdu,“ uvedl jednadvacetiletý Krejčí.

„Lvíčata“ naposledy startovala na závěrečném turnaji v červnu 2017 v Polsku, kde nepostoupila ze skupiny. Itálii v ní však porazila 3:1, na čemž se gólem podílel Krejčího současný spoluhráč ze Sparty Michal Trávník. Další sparťan Michal Sáček zasáhl do utkání jako náhradník, zatímco Lukáš Juliš zůstal na lavičce.

„Se všemi kluky ze Sparty jsme se bavili o italské jednadvacítce, ale přímo o zápase z roku 2017 ne. Zmínka nebyla, ani žádné popichování, ale doufám, že na ně minimálně navážeme,“ prohlásil brněnský odchovanec.



Na italské hráče Sandra Tonaliho a Lorenza Colomba narazil už na podzim v základní skupině Evropské ligy v duelech s AC Milán. „Vzpomínám na ně, s Tonalim jsem si vyměnil dres. Těším se na ně, jsou to kvalitní hráči a o to tady na Euru jde, abychom hráli s nejkvalitnějšími týmy a rozdali si to s nimi o postup. Jejich sílu určitě vnímáme, ale cíl máme jasný.“

Další výměnu dresu s Tonalim neplánuje. „Repre dres se svým jménem ještě nemám, takže je všechny poberu a vezmu je do Brna,“ řekl Krejčí.

Šance hrát na Euru si váží. „Když jsem si stanovoval cíle do sezony, bylo to mezi top třemi událostmi, které jsem tam měl. Jsem rád, že jsem se sem dostal. Budeme bojovat o nejlepší výsledky,“ uvedl rodák z Rosic.

Lille vs. Sparta, Evropská liga: Ladislav Krejčí slaví branku.

Kvůli termínové kolizi s přeloženým letním Eurem je turnaj jednadvacítek nezvykle rozdělen na dvě části. Od 24. do 31. března se 16 účastníků představí ve čtyřech základních skupinách. Z nich dva nejlepší celky projdou do osmičlenné vyřazovací fáze, která se uskuteční od 31. května do 6. června.



„Celý roční cyklus jsme bojovali jenom proto, abychom se sem dostali. Teď jsme za to všichni rádi a nechceme, aby to byl poslední sraz. Budeme bojovat každý zápas až do poslední chvíle, abychom si mohli zahrát vyřazovací fázi. Napětí v týmu vnímám pozitivně, panuje spíš natěšenost než nervozita,“ prohlásil Krejčí.

Nabitý program mu nevadí. „Paradoxně se mi v tomhle systému hraje nejlíp, když jsou zápasy rychle za sebou. Nemusíte potom tak dlouho přemýšlet, co se stalo zápas dozadu. Když to tak bylo, moje herní výkonnost se jenom zlepšovala, takže doufám, že je to teď tak nastartované, že to zápas od zápasu bude na Euru lepší,“ konstatoval Krejčí, který v pondělí se Spartou prodloužil smlouvu do roku 2025.

Ladislav Krejčí obdržel od sudího přísnou červenou kartu.

Mistrovství Evropy primárně nebere jako možnost dát o sobě vědět zahraničním klubům. „Myslím si, že všichni to vnímají tak, že tyto turnaje jsou velkou příležitostí se ukázat. Určitě by to ale nemělo být hlavní zaměření v turnaji. Mělo by to být postavené na tom, co jsme měli celou kvalifikaci a co nás sem dostalo,“ řekl Krejčí.



„Když to všechno splníme, bude to potom ten bonbonek, který automaticky přijde. Vnímám to, ale není to tak, že bych tomu věnoval extrémní pozornost víc než ostatním věcem,“ dodal Krejčí.

Hodně štěstí popřál „Lvíčatům“ jeho klubový spoluhráč Adam Hložek, který se v březnu vrátil na trávníky po více než čtyřměsíční pauze. Letenští kvůli tomu zamítli jeho účast na Euru i v seniorské reprezentaci. „Byl smutný, že nemůže ani na jeden sraz nároďáku. Pro jeho rekonvalescenci a budoucí program to bylo správné rozhodnutí,“ prohlásil Krejčí.