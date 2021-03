SPARŤANKA: Mladý Hložek kapitánem. Proč ale to mlžení kolem Karlssona?

Praha Nejzajímavějším momentem nedělní ztráty v Budějovicích bylo předávání kapitánské pásky. Když Bořek Dočkal opouštěl hřiště, navlékl ji Adamu Hložkovi. Nejsem statistik ani historik, ale náctiletý kapitán Sparty v soutěžním zápase si možná zaslouží zápis do análů.

Byl to bohužel zároveň nejzářnější moment našeho osmnáctiletého supertalentu. Půlroční pauza je na něm znát a bude zřejmě chvíli trvat, než se dostane do formy. Naskočit po dlouhém kurýrování na hřiště a hrát okamžitě jako z partesu, to bylo vlastní jen našemu sportovnímu řediteli. Adam asi tenhle dar nemá a ani mu vlastně nepřeju, aby ho byl nucen prokazovat.



Takže jsme bez útočníka. Tolikrát Pavel Vrba opakoval, jak nabitý kádr Sparta má, až padla kosa na kámen. Tedy možná na něj spíš nějak nešťastně šlápl Koza, když si bez cizího zavinění zlomil kost v kotníku. Na soupisce marodících útočníků tak doplnil Lukáše Juliše a Davida Moberga Karlssona.

Mlčení či mlžení kolem důvodu Davidovy nepřítomnosti mě štve. Už dlouhých pět týdnů se musíme obejít bez muže, který táhl ofenzivu, a nevíme proč. Je zraněný, nemocný, na jak dlouho? Kde je proklamovaná otevřenost? Bez DMK to v útoku vázne.