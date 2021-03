Sparta znovu vyřadila Ostravu v osmifinále poháru, výhru zařídil Hancko v závěru penaltou

Praha Fotbalisté Sparty porazili v osmifinále domácího poháru Ostravu 1:0. O vítězství obhájce trofeje rozhodl v 89. minutě obránce Dávid Hancko z penalty, které předcházelo vyloučení záložníka Filipa Kaloče. Pražané vyřadili Baník v této fázi soutěže ve druhé sezoně za sebou.

Duel se měl původně odehrát před dvěma týdny, kvůli koronaviru v týmu Sparty a karanténě ale byl odložen. V domácí brance nastoupil Heča, který si v prvním poločase poradil s pokusy Kaloče a Tetoura. Na opačné straně skončila Wiesnerova tečovaná střela na boční síti.

Sparta si největší šanci vypracovala až v 67. minutě, Hložek ale zblízka Laštůvku nepřekonal. V 88. minutě po standardce Kaloč ve vápně stáhl Ladislava Krejčího mladšího a rozhodčí Julínek odpískal pokutový kop. Kaločovi navíc udělil druhou žlutou kartu. Odpovědnost vzal na sebe Hancko, který skóroval i přesto, že Laštůvka vystihl směr jeho střely.

„Penaltu už jsem si vzal ve Zlíně, kde nebyl Karlsson. Proměnil jsem ji tam, tak jsem si ji vzal znovu. Spadl mi velký kámen ze srdce, že jsem ji proměnil,“ řekl v rozhovoru pro ČT sport třiadvacetiletý slovenský reprezentant Hancko.

„Jestli to byla penalta, tak je to hrubka. Hlavně jsme nezvládli tu standardku. V takové minutě už to ve vápně musíme dohrát líp a nesmíme si dovolit penaltu,“ uvedl ostravský záložník Adam Jánoš.

Letenští vyhráli pod trenérem Pavlem Vrbou, který dříve působil v Baníku jako hráč i kouč, také pátý soutěžní zápas. „Co se týká defenzivy, zápas jsme celkem zvládli, protože Baník neměl vyloženě gólovou příležitost. Je ale pravda, že my taky ne. Nedostávali jsme se do šancí jako v minulých zápasech. Zápas byl vyrovnaný, spíš by mu slušela remíza, ale v závěru jsme měli výhodu standardní situace, která rozhodla,“ prohlásil Vrba

Mezi osm nejlepších už postoupily Slavia, Olomouc, Teplice, Plzeň a loňský finalista Liberec. O zbylých dvou čtvrtfinalistech se rozhodne během reprezentační pauzy, kdy se utkají Mladá Boleslav se Slováckem a druholigová Vlašim s Jabloncem.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Sparta Praha - Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Branka: 89. Hancko z pen. Rozhodčí: Julínek - Hrabovský, Podaný. ČK: 88. Kaloč (Ostrava).

Sestavy:

Sparta: Heča - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Hanousek - Plavšič, Pavelka (87. Trávník), Ladislav Krejčí II, Dočkal (75. Karabec), Hložek - Kozák (66. Sáček). Trenér: Vrba

Ostrava: Laštůvka - Sanneh (84. Juroška), Svozil, Stronati, Fleišman - Ndefe, Jánoš, Tetour, Kaloč, De Azevedo (78. Holzer) - Zajíc (66. Šašinka). Trenér: Daněk.