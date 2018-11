Facka novináři byla špatná. Ribéry se omluvil za napadení

MNICHOV/PRAHA Francouzský fotbalista Bayenu Mnichov Franck Ribéry se omluvil novináři, s nímž měl fyzický konflikt po sobotní porážce 2:3 v bundesligovém šlágru s Dortmundem.

Pětatřicetiletý záložník se se svým krajanem Patrickem Gouillouem, jenž pracuje jako expert pro televizi beIN Sports, sešel ve středu v Mnichově.

„Dlouho jsme spolu o tom, co se stalo po zápase s Dortmundem, diskutovali. To, co jsem udělal, bylo samozřejmě špatné. Po takovém utkání je to vždycky těžké, byl jsem hodně emotivní. Patrickovi a jeho rodině jsem se omluvil,“ uvedl ve čtvrtek Ribéry ve videu na webu Bayernu.

Ribéry napadl Guilloua při hádce zhruba hodinu po porážce 2:3 s Dortmundem. Podle deníku Bild došlo při konfliktu na facky.