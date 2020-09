Fanoušci zuří z dění v reprezentaci. ‚Slavia čeká na Ligu mistrů, pak hráče pustí někam, kde na to kašlou‘

Praha Kvůli koronaviru u jednoho člena širšího realizačního týmu české fotbalové reprezentace neodcestovali k pátečnímu utkání Ligy národů proti Slovensku Tomáš Souček, Patrik Schick a Ondřej Kolář. Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka v případě dalšího nakaženého v reprezentaci opustí mužstvo i zbylí slávisté. Fanoušci sešívaných ale zuří, jejich tým totiž čekají rozhodující boje o Ligu mistrů.

Národní tým po jednání vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) se zástupci Slavie, Plzně a Sparty zpřísnil hygienická opatření proti šíření covidu-19. Hráči byli rozděleni do skupin a jedna z nich je složena pouze ze slávistů (bez Koláře jich je aktuálně sedm), které čeká 22. nebo 23. září doma čtvrté předkolo Ligy mistrů s lepším z dvojice Young Boys Bern a Midtjylland.

„Můžete potvrdit, že jste netestovali všechny reprezentační zaměstnance FAČR preventivně PŘED srazem ale až během srazu a tito lidé nebyli v izolaci mezi testy a srazem?“ ptá se jeden z fanoušků.

„Potvrzuji,“ odepsal rychle místopředseda představenstva Slavie Tomáš Syrovátka.



Tím ale spustil reakce naštvaných fanoušků.

„Rezignovat budete Vy, nebo někdo jiný? Amatéři! Obliba repre u veřejnosti se opět propadne,“ píše jeden z nich.

„Spousta lidí, včetně mě, si už takhle hledá k reprezentaci cestu jen velmi těžko. A tímhle jste tomu teda fakt vůbec nepomohli. Takže nevím, jestli někdo bude s vámi. Já jsem v prvé řadě hlavně se svým klubem, kterému jste svým amatérským počínáním zkomplikovali boj o LM,“ přidává se slávistický příznivec.

„Vám to přijde v pořádku? Slavia čeká na Ligu mistrů, investují obrovské úsilí i finance aby se nikdo nenakazil, a pak ty hráče pustí do repre, kde na to úplně kašlou,“ doplňuje další.

Na celou situaci zareagoval generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Místopředseda svazu Roman Berbr (vlevo) a Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

„Pokusím se to dotáhnout co nejdál. Kdyby měly padat hlavy všude, kde je covid, sejdeme se na smetišti. Nevěřte všemu, co se píše, realita je opravdu někde jinde. Hráči mají i vlastní výtah, vlastní patro na hotelu, vlastní všechno, jen pro představu.“



Ustojí Slavia reprezentační pauzu a bude mít kompletní tým v bojích o Ligu mistrů?