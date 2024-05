Drama na úvod nadstavby. Budějovice slaví, na dno klesl Zlín s Karvinou

Budějovice prokázaly především maximální efektivitu. Na dva góly jim totiž stačily pouhé dvě střely na brány. Že ten rozhodující padl v páté nastavené minutě je pouze bonusem.

O oba góly domácích se postaral Trummer. Na jeho první trefu z 28. minuty ještě do přestávky zareagoval z penalty Kovařík, ale alespoň bod nakonec pro Bohemians nezařídil. Ti přesto zůstávají na jedenáctém místě a že by museli po konci nadstavby hrát třeba baráž jim nejspíš nehrozí.

To budějovičtí se alespoň na čtrnácté příčce odpoutali od Zlína s Karvinou na dva body, na nejbližší Pardubice jich ale schází body čtyři.

Dlouho to ale vypadalo, že i Karviná bude před nimi. Ta totiž v Jablonci dvakrát vedla a po přímém kopu Fleišmana ze 60. minuty mířila za třemi body. Pak ji ale srazily trefy Martince s Náprstem a poslaly ji na patnácté místo.

Stejně bodů jako Karviná, tedy 25, má i Zlín, který ve zdánlivě nejklidnějším utkání 1. kola skupiny o záchranu padl v Pardubicích 2:0. Ale kdo ví, jak by utkání nakonec dopadlo, kdyby v 88. minutě domácí Icha nevykopl Ikugarovu střelu z brankové čáry.

V tu chvíli to už bylo o dvě branky, takže by se hosté dostali do kontaktu. Právě Icha je tak pardubickým hrdinou, sám totiž vstřelil krátce po přestávce úvodní gól, na nějž navázal v 85. minutě Krobot.

Od 18 hodin sobotní program uzavře o titul hrající Slavia, která hostí ostravský Baník. Pokud zvítězí, minimálně do neděle stáhne náskok vedoucí Sparty na jeden bod.

Zbylá čtyři utkání jsou na plánu v neděli. Obhájce titulu Sparta se představí na Slovácku a Plzeň doma s Boleslaví. Ve skupině o Evropu se v prvním semifinále utkají Hradec s Olomoucí a Teplice s Libercem.