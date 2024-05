Sparta oslavila titul remízou s Plzní. Slavia zvítězila, do Evropy míří Baník

Sparta podobně jako loni před mistrovskými oslavami nezvítězila, tentokrát trofej ovládla s dvoubodovým náskokem před Slavií. Se závěrem utkání na hřiště naběhli domácí fanoušci, aby mohli z bezprostřední blízkosti sledovat předání poháru hráčům při ceremoniálu na hlavní tribuně.

Ani jim nevadilo, že se zápas tolik nepodařil. Skóre otevřel z dorážky Zelený hrající na stoperu, ve druhé půli se hosté zlepšili a prosadili se zásluhou Chorého. V podstatě ale už o nic nešlo. A to ani třetí Plzni, která si ono umístění a postup do kvalifikace Evropské ligy zajistila rovněž s předstihem.

„Prožili jsme úžasný týden. Pomalu mi už dochází energie,“ oddechl si sparťanský kouč Brian Priske. „Hráči si zaslouží ten největší respekt, vyhráli dva důležité zápasy po sobě. Slavili tak, jak jsem ještě nikoho neviděl a stejně nastoupili. Zaslouží si to.“

„Byl to dobrý zápas. Sparťané se po středečním triumfu v poháru toužili rozloučit vítězstvím, šlapali do nás a hráli na 100 procent. Vůbec na nich nebyly znát průběhy oslav. Museli jsme na to reagovat,“ přidal plzeňský trenér Miroslav Koubek.

V týmové tabulce bylo možná rozhodnuto, závodilo se ale o korunu krále střelců. V dlouhodobé individuální soutěži byl ještě před posledním kolem ve vedení plzeňský záložník Šulc, ten však nemohl kvůli trestu z pohárového finále nastoupit, a tak cítili příležitost dotírající sparťané Kuchta s Birmančevičem a také slávista Jurečka.

Zatímco první jmenovaný zahodil několik šancí i kvůli vynikajícímu brankáři Jedličkovi, načež nařízenou penaltu ještě poslal do břevna, slávistický útočník se činil a dvěma góly se na čele navíc úplně osamostatnil. Pochybnosti ale vzbudí ofsajdové situace, které se v obou případech dlouho zkoumaly, nakonec ale sudí obě branky uznali a trofej si odnáší devětadvacetiletý útočník s devatenácti góly.

Termíny po nadstavbě Utkání o Konferenční ligu

pátek 31. května Mladá Boleslav vs Hradec Králové Baráž o účast v první lize

1. utkání: čtvrtek 30. května

Vyškov vs Karviná Budějovice vs Táborsko odvety: neděle 2. června

Táborsko – Budějovice

Karviná – Vyškov

„Nemáme žádnou trofej, tak že se podařilo aspoň to, je fajn. Musím poděkovat klukům na hřišti, protože se snažili. Jsem opravdu šťastný,“ řekl Jurečka.

Kromě něj se v duelu trefil ještě Zmrzlý a v závěru také Zafeiris. Slavia v onom utkání porazila 4:0 pátou Mladou Boleslav, která si bude muset účast v pohárech zajistit přes poslední play off o Konferenční ligu. V jediném zápase proti Hradci Králové, 31. května.

Naopak jistotu přímého postupu do druhého předkola Konferenční ligy si zajistil ostravský Baník, který doma přejel 6:0 Slovácko. To dohrávalo nakonec v devíti po dvou červených kartách. Dvakrát se radoval Ewerton a Kubala, skóroval i Tanko a Kpozo. Baník si zajistil účast v evropských pohárech po čtrnácti letech.

Po sobotních utkáních ve skupině o záchranu je jasné, že z ligy už jistě sestoupí Zlín. Do baráže pak míří Karviná s Českými Budějovicemi. Jejich soupeři budou Vyškov, respektive Táborsko ze druhé ligy.

Souboj mezi mistrovskou Spartou a třetí Plzní byl mimochodem reprízou středečního finále domácího poháru, v němž Pražané na stadionu Viktorie vyhráli 2:1 a po deseti letech získali double.

Závěr klání provázely nepokoje fanoušků, to když domácí po jeho ukončení vstoupili na hrací plochu, dokráčeli až ke svým protějškům a vyprovokovali konflikt. Ten museli hasit policejní těžkooděnci.