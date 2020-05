Fotbal je zpět. S reprodukcí která děsila i bavila zároveň, virtuální fanoušci budou i v dalších zápasech

Teplice Pětasedmdesát dní vynucené pauzy je pryč a na ligové trávníky se znovu vrátili fotbalisté. První zápas mezi Teplicemi a Libercem (2:0) ukázal, jak to bude ve zbytku sezony nejspíše vypadat. Bez diváků, zato s umělými kulisami.

Do třetice všeho dobrého. Utkání 23. kola mezi Teplicemi a Libercem bylo dvakrát odloženo, původně kvůli špatnému stavu trávníku. Dohrávku pak znemožnila probíhající pandemie, která na více než dva měsíce zastavila veškerý sportovní svět.



Až nyní právě tento souboj načal novou pokoronavirovou éru. Pochopitelně přilákal natěšené fanoušky, ovšem jen k televizním obrazovkám, na stadion nesměli.

Hráči se tak museli připravovat nejen na přísná bezpečnostní opatření, ale také na absolutní ticho proříznuté pouze pokyny trenéra a ostatních fotbalistů. Aby změn neměli najednou tolik, rozhodl se jim teplický klub připravit překvapení. Do reproduktorů pustil zvukovou smyčku fanoušků z finále poháru z roku 2009.

A hráči sami o tom nevěděli. „Musím říct, že na začátku mě to úplně vyděsilo, prvních pár minut mi to přišlo úplně šílené. Ale pak jsme si na to zvykli a víceméně už jsme to moc nevnímali. Člověk se soustředil na hru. Otázka je, jaké by to bylo, kdyby tu bylo úplně ticho. Byl to prvotní šok, ale asi je dobře, že tu byl nějaký zvuk,“ okomentoval překvapení teplický Tomáš Kučera.

Podobný názor měl i liberecký záložník Tomáš Malinský. „Bylo to takové zvláštní,“ prozradil po utkání pro klubový web.

Implementovat ruchové zvuky se nakonec rozhodla i televize. „Přenos Teplice–Liberec jsme zkusili ozvláštnit a nasadit jednu inovativní novinku. Přidali jsme simulovaný ruch tribun. Není snadné vhodně technicky implementovat zvuk na konkrétní zápas a udělat přenos divácky atraktivnější. Pro zkušeného režiséra Karla Jonáka a jeho tým zvukařů to byla velká výzva,“ vysvětlil mluvčí O2 Sport David Solnař.

Televize za novinku sklidila povětšinou chválu a chce v ní pokračovat. „Po zápase jsme dostali řadu pozitivních ohlasů, diváci ocenili, že to bylo decentní, nerušilo to a výrazně zlepšilo zážitek. Naší velkou výhodou je, že si každý může sám zvolit, jakou stopu chce poslouchat, zda s ruchem fanoušků nebo bez. I na základě kladných reakcí od veřejnosti v tom budeme ve vybraných zápasech pokračovat, ladit a dále vylepšovat,“ slíbil Solnař.

Kromě nezvyklých kulis se museli ale hráči i trenéři potýkat s řadou dalších opatření. Některá našla pochopení, jiná už ale méně.

„Znali jsme ty noty, které budou. Věděli jsme, že je musíme dodržet, aby se vůbec zápas mohl odehrát. Splnili jsme vše, co jsme měli. Doufám, že se to bude uvolňovat, protože některá z nařízení jsou pofidérní a nemají logiku. Hráči nastupují s rouškami, přitom spolu normálně trénují atd. Ale budiž,“ nabídl svůj pohled liberecký kouč Pavel Hoftych.

Ten také musel mít na rozdíl od hráčů nasazenou roušku, kvůli čemuž měl o něco ztížené rozdávání pokynů.

„S rouškou se mi koučovalo špatně, protože kolem mě nebyl asi deset metrů nikdo. Naštěstí jsme to vymysleli tak, že mám speciální šál. Sice občas spadne, ale aspoň se dá přes něj trochu mluvit,“ popsal a dodal: „Příští týden už budeme moci koučovat bez roušky. Není to pohodlné, ale pro obě strany to bylo stejné. Prohráli jsme, ale rouška s tím nemá nic společného.“

Restrikce platila i pro hráče. Ti si nesměli podat ruce a museli se hlídat i po vstřeleném gólu. Ze slavícího teplického chumlu tak utíkal třeba šťastný střelec prvního gólu Kučera, který si na poslední chvíli vzpomněl na instrukce, které před zápasem dostali.

Teplice nakonec ovládly dohrávku překvapivě 2:0, když se po Kučerovi trefil po změně stran ještě Řezníček.

Další zápasy jsou na programu zítra a ve středu, kdy se odehraje vždy po čtyřech duelech kompletního 25. kola.