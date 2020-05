Zlámal z Hearts po sestupu neutíká, doma se už zaučuje v otcově firmě

Hulín Zdeněk Zlámal má obavy, že administrativní sestup jeho Hearts ze skotské nejvyšší soutěže už nic nezvrátí. Zkušený gólman však klub opustit nechce, Edinburgh si s rodinou oblíbil.

Dopoledne tráví ve firmě svého otce, odpoledne individuálně trénuje. Přestože má fotbalový brankář Zdeněk Zlámal od předčasného březnového návratu ze Skotska kupu volného času, doma v Hulíně se rozhodně nenudí. Tam ho v pondělí zastihla nemilá informace o sestupu jeho Heart of Midlothian z nejvyšší soutěže.

„Tak trochu jsem s tím počítal, protože mezi kluky se něco povídalo. Jak ztroskotalo jednání o rekonstrukci ligy na čtrnáct týmů, tak jsme věděli, že to nebude dobré,“ komentoval Zlámal většinové rozhodnutí ligových týmů.



Vedení klubu se proti sestupu od stolu chce bránit. Kvůli pandemii koronaviru se totiž neodehrálo závěrečných osm ligových kol, Hearts přitom z posledního místa ztráceli na nejbližší Hamilton pouze čtyři body. Zlámal ale moc optimistický není.

„Co mám informace, tak šance na rozšíření ligy je malá. Pokud se to nepovede, klub půjde právní cestou, protože asi každý uzná, že to není fér. Ve hře bylo ještě 24 bodů, takhle sestoupit je nespravedlivé,“ míní odchovanec Hulína.

Zkušeného gólmana ještě více štve, že ve Skotsku nebyl zájem sezonu dokončit.

„Co sleduji, tak Evropa chce většinu soutěží dohrávat. Německá liga začala, v české bylo pro třináct klubů. Tlak dohrát všude je, ale ve Skotsku jsem to tak necítil. Docela mě to zaráží,“ diví se Zlámal, který by restart soutěže přivítal i přes přísná hygienická opatření. „Po negativních testech na covid-19 by se dala liga dohrát. Klidně bych se nechal na měsíc zavřít v hotelu. Osm kol zase není tak moc.“

Čtyřnásobný skotský šampion sestoupil ve své téměř 150leté historii z nejvyšší soutěže popáté. V loňské sezoně přitom hrál dlouho na špici, postoupil do finále skotského poháru. „Je zvláštní, že klub takového kalibru je poslední. Určité chyby se musely stát. Svůj názor na to mám, ale nechci ho zveřejňovat. Jsem zaměstnanec klubu, nepůjdu proti němu,“ říká Zlámal.

Sestup vnímá jakou šanci na restart klubu

Sestup však jako tragédii nevnímá: „Případnou druhou ligu musíme vzít ve zlém i v dobrém. Pokud spadnete, je to vždy nepříjemné, ale zároveň to může být pro klub restart, takový refresh. V tom vidím pozitivum.“

Když klub Heart naposledy sestoupil, hned v následující sezoně se mezi skotskou elitu vrátil. A Zlámal by si postup nechtěl nechat ujít.

„Klub mám opravdu rád, líbí se mi ve městě, jsme tam s rodinou spokojení. Utíkat z Heart nebudu, ale ve fotbale člověk nikdy neví, a u mě zvláště ne,“ připomíná s úsměvem Zlámal, že ve své profesionální kariéře vystřídal dvouciferný počet klubů v pěti zemích; Heart je dvanáctým. „Přestupů bylo dost. I proto bych rád zůstal.“

Zlámalova pozice mezi tyčemi přitom ve druhé sezoně zeslábla. Zatímco v loňské byl jedničkou a odchytal většinu ligových utkání, v letošní zasáhl pouze do osmi a chytal v poháru. Přednost dostával portugalský mladík Joel Castro hostující z Manchesteru United.

„Přišel z velkého klubu na přání trenéra, který na něho logicky sázel. Nepoložilo mě to. V kariéře mě to už potkalo, takový je život, jsou horší věci. Byl jsem zdravý a na tréninku mohl dokazovat, že na to mám,“ líčí Zlámal.

Do Prahy posledním přímým letem z Edinburghu

V půlce února se dočkal druhé šance, s ním za zády získali Hearts pět bodů ze čtyř kol a nadechl se k záchraně. Jenže pak udeřil koronavirus. „Všechno zhatil. Jsem přesvědčený, že bych sezonu dochytal,“ tvrdí 34letý brankář.

Poslední zápas odehrál 11. března v St. Mirrenu, za dva týdny už byl doma v Hulíně. Do Prahy odletěl posledním přímým letem z Edinburghu. Ale nebýt jeho manželky, uvízli by s rodinou na ostrovech, nebo by se pak složitě s dětmi vraceli s mezipřistáním v Londýně.

„Musím se přiznat, že cesta, kterou nasadil Boris Johnson se mi zpočátku líbila,“ zmínil Zlámal britského premiéra, který otevřeně hlásal promoření populace, aby pak názor o 180 stupňů obrátil. „Žena tvrdila, že v Česku nám bude lépe. Dobře to odhadla. Ve Skotsku je pořád pohyb omezený. Kamarádi mi docela závidí.“

Trénování ho na rozdíl od byznysu neláká

Pod vedením svého individuálního trenéra Tomáše Josla se udržuje v kondici, ráno se ale seznamuje s firmou svého otce Zdeňka, toho času také místopředsedy fotbalové asociace.

„Ještě do ničeho nezasahuji, rozkoukávám se a učím se. Ale počítám s tím, že byznys po něm jednou převezmu,“ naznačil Zlámal junior. Svět podnikání ho láká. Ví, že větší část fotbalové kariéry má za sebou. A trenérské ambice nemá.

„Ve fotbale se pohybuji celý život, tam mě nic nepřekvapí. V byznyse ano, mám rád nové věci,“ říká synovec gólmana Slavie Františka Zlámala.

Zatím ale je pořád jedničkou fotbal. A Hearts, kam by se měl vrátit někdy v půlce prázdnin. Ještě předtím by rád začal trénovat s některým z týmů z nejbližšího okolí.

„To člověka připraví na sezonu nejlépe. Tak měsíc před odletem do Skotska rozhodím sítě,“ poznamenal Zlámal, který na Moravě chytal v Kroměříži, ve Zlíně a v Olomouci. Mezitím si bude krátit čas sledování české ligy, která se dnes rozběhne po více než dvouměsíční koronavirové přestávce.

„Klukům trochu závidím. Jasně, že už mě svrbí ruce. Je dobře, že se české kluby rozhodly sezonu dohrát. Bude to fér,“ vrací se opět k sestupu, který nemohli Hearts odvrátit.