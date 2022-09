„Bude mít proti nám velkou chuť.“ Hvězdný Ronaldo si podruhé zakope na českém trávníku

Když Cristiano Ronaldo poprvé a zatím naposledy hrál v Praze, ještě nebyl tou superstar, na níž chodí plné arény. Přes 20 tisíc diváků duelu Ligy mistrů mezi Spartou a Manchesterem United tehdy v říjnu 2004 na Letné lákali hlavně střelci van Nistelrooij a Rooney či věrné ikony Scholes s Giggsem. Právě toho megatalent s teenagerovskou tváří nosící náušnice na posledních deset minut vystřídal. V devatenácti byl u remízy 0:0.

LIGA NÁRODŮ, SK. A2: ČESKO – PORTUGALSKO ■ Výkop: dnes 20.45 v Praze-Edenu ■ Rozhodčí:Jovanovič–Stojkovič, Mihajlovič–Dankert (video) ■ Předpokládané sestavy – Česko: Vaclík–Zima, Brabec, Jemelka–Coufal, Souček, Barák, Ševčík, Zelený–Schick, Hložek ■ Portugalsko: Costa–Dalot, Danilo, Dias, Mendes–Carvalho, Neves, Fernandes – B. Silva, Ronaldo, Leao

Nerozhodný výsledek by zřejmě bral i dnes Jaroslav Šilhavý, který večer vyšle své svěřence proti Portugalsku. „Důležité bude nenechat Ronalda ani chvíli volného. Ale obrátit pozornost jen na něj by nebylo dobré,“ konstatuje Šilhavý.

Letadlo s portugalskou reprezentací do české metropole dorazilo ve čtvrtek večer, výprava se ubytovala v pětihvězdičkovém hotelu Four Seasons jen pár minut chůze od Karlova mostu. „Češi hrají výborně, už delší dobu ukazují, že jejich síla je hlavně doma. Soupeřům umí dělat problémy,“ uvedl jejich kouč Fernando Santos s respektem i vědomím, že Češi v posledních letech dokážou favority zaskočit.

Branky, trofeje, rekordy

Ronaldo za reprezentační áčko debutoval 20. srpna 2003 proti Kazachstánu, kdy Adam Hložek, nejmladší z českého týmu, měl krátce po prvních narozeninách. Od té doby sedmatřicetiletý fenomén v národním dresu stihl 189 utkání, nejvíc z evropských fotbalistů. Se 117 góly dokonce vede celosvětové pořadí. Má kompletní sbírku medailí z mistrovství Evropy, když většinu zlatého finále v roce 2016 proti Francii kvůli zranění v půlce prvního poločasu své spoluhráče jenom spolukoučoval se Santosem. A k tomu pět triumfů v Lize mistrů, anglické, španělské a italské tituly, pět Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa a spoustu dalších týmových i individuálních trofejí či rekordů.

Jenže aktuálně prožívá krušné časy. V minulé sezoně po návratu do Manchesteru sice dal solidních 24 branek, léto se však neslo ve znamení spekulací ohledně jeho možného odchodu. Nakonec „rudým ďáblem“ zůstal, ale od kouče Erika ten Haga velký prostor nedostává. Přednost mají mladší, důraznější a zarputilejší. Z osmi dosavadních startů hrál od začátku jen třikrát a trefil se pouze v Evropské lize do sítě Tiraspolu z pokutového kopu. „Až bude mít lepší fyzičku, bude skórovat více. Je velmi blízko,“ komentoval Ronaldovu situaci Erik ten Hag.

Přibrzděnému kouzelníkovi se však pochopitelně z výsluní stahovat nechce. „Byla to dlouhá cesta, ale ještě zdaleka nekončí. Pořád mám velké ambice,“ uvedl tento týden s výhledem pokračování minimálně do Eura 2024.

S Čechy vítězí a střílí góly

„Po začátku sezony a peripetiích v přípravě bude mít proti nám velkou chuť,“ soudí o Ronaldově rozpoložení reprezentační jednička Tomáš Vaclík. „Přijde mi, že když nedá gól, je vždy frustrovaný. Věřím, že se nám ho společnými silami podaří uhlídat i podruhé.“ Zároveň upozorňuje: „Portugalský tým není jen Ronaldo, obrovskou kvalitu má na všech pozicích.“

To ostatně Portugalci ukázali v červnovém střetnutí na Pyrenejském poloostrově, kdy Ronalda při výhře 2:0 zastoupili Cancelo a Guedes, zatímco božský CR7 se do statistik zapsal pouze žlutou kartou za ostrý faul na Jemelku. Jinak se mu proti Čechům velmi daří. Ve skupině Eura 2008 zařídil vítězství 3:1 gólem a asistencí, na šampionátu o čtyři roky později rozhodl jedinou trefou čtvrtfinále. Co předvede tentokrát?