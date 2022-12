V portugalském týmu to stále vře. Ronaldo ignoroval „vítězný“ ranní trénink, štve i fanoušky. Ti chtějí Ramose

„Mezi mnou a kapitánem (Cristianem Ronaldem) není žádný problém. Jsme přátelé už mnoho let. Mluvili jsme spolu před zápasem a moje rozhodnutí akceptoval. To, co se stalo po Koreji, jsme si vysvětlili, Cristiano ukázal, že je příkladným kapitánem,“ pronesl po duelu kouč Portugalska Fernando Santos.

„Ronaldo mluvil se mnou i s každým z týmu. Je to náš lídr a vždycky se snaží pomoct,“ přidal se nový portugalský hrdina Ramos, toho času kanonýr Benfiky Lisabon. „Ronaldo je šťastný a maximálně koncentrovaný. Ví, že dobro národního týmu je na prvním místě,“ zaznělo z úst stopera Pepého, velkého to Ronaldova kamaráda.

On sám pak na Instagram vyťukal: „Neuvěřitelný den pro Portugalsko s historickým výsledkem na největším světovém fotbalovém kolbišti. Luxusní představení týmu plného talentu a mládí. Našemu týmu je třeba pogratulovat. Sen žije! Až do konce! Do toho Portugalsko!“

Skoro by to vypadalo na vítěznou idylku. Jenže…

Většina fanoušků si všimla, že přestože 37letá legenda poděkovala divákům v hledišti, vytratila se do útrob stadionu jako první. Zatímco jeho spoluhráči ještě pár minut slavili s příznivci, on už byl v kabině. Jak někteří nezapomněli poznamenat, tak „kvůli tomu, aby mohl napsat onen vzkaz na sociální sítě, místo toho, aby sdílel radost s ostatními naživo“.

Bez povšimnutí určitě není ani fakt, že zatímco při druhém gólu v zápase, který vstřelil kamarád Pepé, odcházel Ronaldo z hloučku radujících se Portugalců jako poslední, při úvodní trefě Ramose se ke střelci vlastně ani nedostal a kolečka se jen zúčastnil. Hodně chladná byla i jejich komunikace při střídání a také pozápasová na trávníku.

Ve tváři značky „CR7“ byste hledali vítěznou radost opravdu těžko.

A portugalští novináři z Kataru o dvanáct hodin později přidali další sémě do pochybností o soudržnosti Ronalda se zbytkem týmu. Ačkoliv nemá žádné zdravotní potíže, zůstal jako jediný z náhradníků v posilovně a nenastoupil na pozápasový trénink, který se týkal i těch, kteří do zápasu naskočili z lavičky.

Ostatně, podobný výraz a postup zvolila také Ronaldova partnerka Georgina Rodríguezová. Ta sledovala duel z čestné lóže Lusail Iconic Stadium a po něm na Instagramu připomněla mimo jiné i chování fotografů:

„Gratuluju Portugalsku! Zatímco základní jedenáctka zpívala hymnu, všechny objektivy byly zaměřeny na tebe! Jaká škoda, že jsme si nemohli vychutnat 90 minut hry nejlepšího hráče na světě. Kéž Bůh dá, abyste se spolu s přítelem Fernandem (Santosem) kráčeli dál ruku v ruce a dali nám ještě jednu výjimečnou noc. Fanoušci tě nepřestali milovat, když neustále skandovali tvé jméno!“

A přestože se při Ronaldově střídání v 73. minutě opravdu stadion „probral“ a začalo na něm hučet jako v úlu (našli se ale i tací, kteří bučeli), například v anketě největšího portugalského sportovního webu A Bola mají portugalští příznivci jasno: v sobotním čtvrtfinále proti Maroku si přeje 95 procent hlasujících v základní jedenáctce Goncala Ramose, ne Cristiana Ronalda…