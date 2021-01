Fotbal na umělé trávě není fotbal, může se nám to vymstít, zlobí se kouč Barcelony

Madrid Trenérovi fotbalistů Barcelony Ronaldu Koemanovi se nelíbí, že katalánský celek ve čtvrtečním pohárovém osmifinále proti třetiligové Cornelle nastoupí na umělém povrchu. Nizozemský kouč míní, že by se mělo hrát pouze na přírodním trávníku.

„Podle mě fotbal na umělé trávě není fotbal,“ citoval Koemana deník El País. „Chápu, že tyhle týmy mají v poháru výhodu domácího prostředí. A je to podle mě správně. Ale mělo by to záležet na stavu trávníku a osvětlení,“ přidal sedmapadesátiletý trenér.

Barcelona proti Cornelle, která v předchozím kole senzačně vyřadila vedoucí celek nejvyšší soutěže Atlético Madrid, bude šetřit některé opory. „Naši mladí hráči a ti z rezervy jsou na umělku zvyklí, protože na ní hrají od dětství,“ uvedl mistr Evropy z roku 1988.

„Starší hráči na ní ale hráli, kdo ví kdy, a to se nám může stát osudným. Míč na ní má jiný odskok, a když je mokrá, tak je velmi rychlý. Ale nevymlouváme se a musíme se na to připravit,“ uvedl Koeman, který bude postrádat Lionela Messiho, protože argentinská hvězda nemůže hrát kvůli červené kartě.