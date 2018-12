Fotbalistu Sterlinga rasisticky napadli fanoušci soupeře. Vinu prý nesou média

LONDÝN / PRAHA Nepěknou dohru měl sobotní zápas mezi předními týmy anglické Premier League. V utkání mezi Chelsea a Manchesterem City, který ovládl londýnský klub 2:0, byl rasisticky napaden útočník Citizens Raheem Sterling. O případ už se zajímá policie.

K celé kauze se v neděli ráno vyjádřil i samotný anglický útočník. „Musel jsem se tomu smát, protože jsem neočekával o moc lepší reakce,“ napsal na sociální síti Instagram. Vinu za incident ale nepřikládá nevychovaným fanouškům, nýbrž britským médiím.

Záznam incidentu:

Are we going to continue to allow this type of racist behaviour go on???

All for kicking a ball!  @premierleague @FA #premierleague #chelseafc #fa #racism pic.twitter.com/X0qLcT6mm0