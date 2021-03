Fotbalisty čeká večer pravdy. Jak vyzrát na Belgii, vedoucí tým žebříčku FIFA?

Praha Dvě země, které mají zhruba jedenáct milionů obyvatel, krásné hlavní město a přepestrou historii. Aktuálně je spojují nebezpečně vysoká covidová čísla, dlouhodobě láska k pivu. Do kvalifikace o mistrovství světa 2022 vykročily středečními výhrami. Na první pohled bychom mohli očekávat úplně vyrovnaný zápas, jenže fotbalové reprezentace Česka a Belgie teď vyrovnané nejsou.

Jestliže by se v sobotu večer podařilo jakkoli okrást belgické supermany, byl by to parádní bonus.

„Belgie je největší favorit nejen kvalifikační skupiny, ale i celého mistrovství světa,“ tuší kouč Jaroslav Šilhavý.



„Musíme podat mimořádný výkon, koncentrovat se, neudělat chybu. Snadné to nebude, ale o výsledek se popereme.“

Jak nahradit německou čtyřku?

Pokud chtějí myslet na body, musí Češi předvést opravdu extra představení.

Do Edenu dorazí první tým světového žebříčku.

Tým, který od roku 2019 nevyhrál jen dva z devatenácti zápasů.

Tým, který rozdává radost a nezřídka taky nakládačky.

„Co jméno, to pojem. Nemáme co ztratit,“ řekl útočník Tomáš Pekhart.

Čísla 2:1 pro Belgii skončil poslední vzájemný duel v Bruselu v roce 2017.

3. místo obsadila Belgie na posledním MS 2018. Výš nikdy nebyla.

Co na tom, že je slavný kapitán Eden Hazard zraněný a jeho brácha Thorgan nemůže do Prahy kvůli koronavirovým omezením, současná Belgie je prostě absolutní špička.

Výteční při práci s míčem, bleskoví v přechodové fázi a nemilosrdní ve finálním prostoru, kde vynikají geniální De Bruyne a zabiják Lukaku.

„A pozor na záložníka Tielemanse! Je nenápadný, ale nepříjemný,“ varuje Šilhavý. Je výzva čelit takové síle.

Nicméně pokud Češi chtějí postoupit na šampionát z prvního místa, což je jejich sen, musí večer vzdorovat.

Okolnosti jim nenahrávají.

Kvůli karanténě, které by neunikli po návratu do Německa, vypadli hned čtyři hráči základní sestavy, jež při kvalifikační premiéře snadno rozstřílela Estonsko. Zkuste vymyslet, jak nahradit Daridu, Schicka, Kadeřábka a Pavlenku.

Do branky si stoupne Vaclík, v pořádku.

Tomáš Vaclík na tréninku před kvalifikačním zápasem proti Belgii v Edenu.

Kadeřábkovu roli na kraji obrany v klidu zastoupí Coufal, s výjimkou posledního utkání proti Estonsku obvyklá volba.

Dál už je to horší. Je možné, že kapitána Daridu ve středu zálohy zastoupí slávista Holeš, za elitního útočníka Schicka se nabízí Pekhart, případně Krmenčík. Nebo zkusí Šilhavý místo habánů vsadit na rychlíka Vydru?

Jak moc ztráty ublíží, brzy zjistíme.

Nemá velkou cenu se utěšovat tím, že absence počítají i Belgičané.

Kromě bratrů Hazardů chybějí ještě brankář Casteels a univerzál Meunier, kterým by také po návratu do Německa hrozila karanténa. Mimo jsou z různých důvodů také stopeři Vermaelen a Boyata a záložníci Carrasco, Witsel a Chadli.

Školy, pomozte nám!

Tým španělského kouče Martíneze je i bez nich extrémně silný. Přitom to není zas tak dávno, co byli Belgičané pro smích, v roce 2007 padla dřívější velmoc na ostudné 71. místo žebříčku FIFA.

Tehdy šéfové asociace zaveleli: A dost!

Vsadili na spolupráci se školami, kde se na fotbal začal klást velký důraz. Přesvědčovali ligové kluby, aby hrály v moderním rozestavení 4-3-3 a aby se nebály dávat šanci teenagerům.

Výsledky přišly rychle: během pouhých dvou let Belgičané poskočili v žebříčku o 48 míst.

Ani teď, kdy fotbalovému světu vládnou, jim navíc nechybí respekt. V pátek Čechy mohla zahřát Martínezova slova: „Jste ofenzivně naladění, silní v nábězích do vápna, nebezpeční. Nestranným divákům se na váš fotbal hezky dívá.“

Na české tiskovce se ovšem vpodvečer řešily i nepříjemnější otázky.

Třeba jaký příběh se odvine kolem stopera Kúdely po všem, co v ­posledních devíti dnech prožil.

Při poháru v Glasgow vyprovokoval potyčku, která se vášnivě řeší. Kúdelovi, jenž včera slavil čtyřiatřicátiny, za údajnou rasistickou větu hrozí disciplinární trest, už ho na dálku vyslýchali.

Podle zpráv ze Skotska by ho fanoušci Rangers klidně zlynčovali a Slavia ho nechce pustit na úterní zápas do Walesu kvůli obavám o ­jeho bezpečnost.

„Samozřejmě je to pro celý tým nepříjemná věc,“ uznal Šilhavý. „Připravujeme se na Belgii, co bude potom, to se uvidí. Pravděpodobně s námi Ondra do Walesu nepoletí, ale to budeme řešit až po zítřejším zápase.“

A co čert nechtěl, dnešní zápas pískají skotští rozhodčí v čele s Collumem.

Pikantní záležitost, ale na Šilhavého se spekulacemi nechoďte: „Nechtěl bych, aby nastala doba, kdy se budeme obávat rozhodčích. Jsou to přece zkušení profíci. Ten incident rezonuje, ale já jsem přesvědčený, že to zvládnou a my k tomu pomůžeme.“