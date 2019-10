FOTO: Krysy v ruce, plyšáci na hřišti. Připomeňte si potupnou porážku Sparty v derby

PRAHA Fotbalisté Slavie naprosto ovládli nedělní derby pražských S na Letné. Kdo však vyhrál v hledišti, připomeňte si zápas ve fotogalerii.

Fotbalisté Slavie vyhráli ve šlágru 10. ligového kola v pražském derby na Spartě 3:0. Hosty poslal v 19. minutě do vedení Tomáš Souček z penalty, v 55. minutě si dal vlastní gól Michal Sáček a skóre uzavřel v 89. minutě Lukáš Masopust.

Červenobílí dohrávali od 66. minuty bez vyloučeného Josefa Hušbauera, devět minut před koncem dostal červenou kartu i domácí Benjamin Tetteh.

Slavia vyrovnala nejvyšší výhru na Spartě v samostatné historii, o tři góly (4:1) zvítězila na Letné ještě v roce 2008.

Obhájce titulu z Edenu neprohrál v devátém soutěžním derby po sobě a dál vede tabulku o tři body před druhou Plzní.



Na sedmou Spartou mají červenobílí k dobru už 12 bodů. Slávisté protáhli soutěžní neporazitelnost na 22 soutěžních zápasů, naopak Letenští ztratili body ve třetím z posledních čtyř kol.

„Výsledek skvělý. Jsme rádi, že máme další tři body do tabulky, že jsme zvládli venkovní derby, nedostali gól. Takže veskrze pozitiva. Tři body z derby jsou cenné, ale my hlavně navázali na naše předchozí výkony. To, že máme na Spartu 12 bodů je hezké, ale máme jen tři body na druhého a to je rozhodující,“ řekl na tiskové konferenci kouč hostí Jindřich Trpišovský.

„Slavia potvrdila kvalitu, 0:3 vypadá jednoznačně, ale myslím, že pro nás je to hodně kruté. Slavia neměla víc gólových šancí než Sparta, nebyl to nějaký uragán. Vyhrál tým, který rozhodující momenty řešil líp, my je neřešili kvalitně,“ dodal sparťanský kouč Václav Jílek.