Prohra 0:3 je krutá, Slavia neměla víc šancí než my, udivuje trenér Sparty Jílek

PRAHA Na nejlepší v tabulce má po deseti kolech takřka už nedostižné manko, boj o titul se ani v letošním ligovém ročníku fotbalistů Sparty s největší pravděpodobností týkat nebude. V neděli však její fanoušci prožili mnohem větší potupu - domácí prohru 0:3 v derby.

„Slavia vyhrála tři nula, pro všechny to teď bude jednoznačné, že potvrdila kvalitu. Ale já tvrdím, že neměla víc šancí než Sparta, nebyl to uragán,“ prohlásil sparťanský trenér Václav Jílek.



Ale výsledek je opravdu jednoznačný. Co o něm rozhodlo?

My jsme nezvládli klíčové situace, jak obranné, tak ty útočné. Myslím si, že třeba Martin Frýdek měl při své šanci jednodušší pozici, než Masopust před třetím gólem. Plavšič jde sám bránu a nic. Slavia to vyřešila, my ne.

Bylo to jen v řešení situací?

V kvalitě řešení. Vyhrál tým, který rozhodující momenty řešil líp. My jsme je kvalitně neřešili.

A vaše hra, výkon? Po vyloučení Hušbauera jste soupeře nepřehráli ani v přesile.

Měli jsme dávat míče rychle od nohy, držet šířku hřiště, tlačit se do zakončení. Slavia hrála kompaktně, blok posunula kus dozadu a byla v něm hodně aktivní, jak to umí, prostor nám nenechávala. Čekal jsem, že budeme mít větší nabídku, že budeme hrát přímočaře. Ale dvě situace skončí hned na prvním protihráči, ani míč nedostaneme do vápna. Nedostali jsme se do trvalého tlaku.

Co prohra v derby znamená pro práci do dalších dnů? Zvlášť když je sezona nepovedená od prvního kola.

Derby je pro nás kruté výsledkově. Na něčem se stavět dá, ale pak jsou situace, které volají po zlepšení. Ve středu máme pohár v Jihlavě, za týden hrajeme v Plzni, což je další výborný tým. Říkali jsme, že nám tato série nastaví skutečný obraz.

A jakým způsobem to na mužstvo může dolehnout?

Nemyslím si, že by to mužstvo mělo nějak zásadně ovlivnit. Musíme si derby vyhodnotit, dobře si ho vyhodnotit. Hodit za hlavu a jet dál.

Na Slavii ztrácíte dvanáct bodů. O čem to vypovídá?

Že máme pořád spoustu práce.