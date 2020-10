Frýdek: Co říkal Hřebík o Schickovi a bránění, mi přijde jako blbost, nejvíc by mu sedělo Španělsko

Praha Už v době, kdy Martin Frýdek starší chodil pozorovat mládežnický výběr Sparty, věděl, že na Letné roste nový hráč se zářivou budoucností. Patrik Schick měl oproti ostatním velkou výhodu – ke své výšce 187 centimetrů si nadstandardně rozuměl s míčem. „Od začátků ve Spartě, kdy jsem ho pozoroval, bylo vidět, že s balonem umí neskutečné věci,“ říká pro server Lidovky.cz hvězda Sparty 90. let a bývalý reprezentant, jenž působil stejně jako nyní čtyřiadvacetiletý Schick i v Bayeru Leverkusen.

Lidovky.cz: Jak na vás tehdy teenager Schick zapůsobil?

Byl hrozně drzý a dovolil si technické věci, které jsem dlouho neviděl. Samozřejmě mu bylo vyčítáno, že hůř brání po ztrátě míče, já na to ale mám svůj názor. Když je hráč takto technicky vyspělý a hraje útočníka, mělo by mu být odpouštěno, že tak kvalitně nebrání. Já jsem byl také ofenzivní hráč, takže tyto kluky uznávám hrozně moc. Patrik měl vždycky skvělou hru jeden na jednoho, výběr místa a přesně zakončení. Když jsem si pak přečetl, že o něm pan Hřebík (Schickův trenér ve starším dorostu) říkal, že neumí bránit a musí se to naučit, jinak bude jeho kariéra ohrožena. Mně to přišlo jako blbost.

Lidovky.cz: Připomíná vám svým stylem nějakého útočníka vaší generace, nebo se to nedá porovnávat?

Horst Siegl, Vráťa Lokvenc nebo Roman Vonášek byli úplně jiní útočníci, fotbal se posunul hrozně dopředu. Kluci z naší generace byli spíš takoví zabijáci ve vápně, kde čekali na přihrávku nebo odražený míč. U Patrika je hodně vidět, že má oproti klukům z mojí generace o dost lepší mezihru a práci s míčem. Umí obejít dva hráče a chladnokrevně zakončit, k tomu je i vysoký. Útočníci v dnešní době o dost víc pomáhají záloze při zakládání akcí a mně se to líbí. Pak se také musí počítat s tím, že se někdy nevrátí a nepomůžou obraně. Když se pak Patrik dostane čtyřikrát do šance a dokáže z toho něco vytěžit, je to přesně to, co se od něj vyžaduje.

Lidovky.cz: Schick působil v Serii A, teď už rok a půl hraje v Německu. Je pro něj bundesliga typologicky ideální soutěží?

Já si myslím, že Patrik nemá obecně problém se prosadit v jakékoliv soutěži, já bych ho ale viděl ideálně ve Španělsku. Bundesliga a i italská Serie A je hodně založená na silovém fotbalu, pro útočníky je tam o dost těžší se prosadit v soubojích jeden na jednoho, protože mu obránci nedají ani na chvíli pokoj. Ve Španělsku jsou obránci spíše obecně dobří s míčem, ale defenzivně nejsou vždy až na takové úrovni, Patrik by tam dle mého měl více času na svoji hru.

Lidovky.cz: Je v současnosti nejlepším českým útočníkem?

Za mě určitě ano. Hlavně co se týče technické vyspělosti a tím, jakými kluby a v jakém věku si v porovnání s ostatními útočníky, kteří se pohybují v české reprezentaci, prošel. Pro hroťáka je alfou omegou to, aby se prokličkoval přes obránce, což Patrik umí výborně. Důležité ale bude, aby se mu vyhýbala zranění, ta už zbrzdila kariéru nejednoho talentovaného hráče.

Lidovky.cz: V Leverkusenu, kam Schick přestoupil před sezonou, jste působil i jako hráč. Jaký dojem na vás zanechal tento klub?Neuvěřitelný. Ke vší úctě ke Spartě, ve které jsem zažil nejlepší roky své kariéry, to byl jiný svět. Leverkusen v té době hrál v bundeslize okolo druhého místa a dotíral na mistrovský Bayern, takže tam v kádru byl každý hráč na naprosto špičkové úrovni a byl reprezentantem. O zázemí ani není potřeba mluvit ve srovnání s tím českým. Jsem hrozně rád, že jsem měl možnost na vlastní oči vidět, jak funguje klub na nejvyšší úrovni.

Lidovky.cz: Mimochodem Leverkusen se v Evropské lize utká se Slavií. Jak vidíte šance obou klubů ve vzájemných duelech?

Leverkusen je favoritem této skupiny a je hlavním aspirantem na první místo. V mužstvu sice došlo k odchodům klíčových hvězd, ale přesto mají plno hodně kvalitních hráčů. Myslím si, že v Edenu by Slavia mohla uspět i za tři body, bude ale důležité, v jaké formě budou hráči.