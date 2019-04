Giroud: Slavia je jednoznačně nejlepší tým, proti kterému jsme v Evropské lize hráli

Slavia si za svůj výkon prohru nezasloužila Britská média pochválila fotbalisty pražské Slavie za to, s jakou statečností a intenzitou se v úvodním domácím čtvrtfinále Evropské ligy postavili Chelsea. Čtvrteční výhra nepřesvědčivého londýnského favorita 1:0 byla označena za šťastnou a podle některých komentářů "Blues" ještě čeká hodně práce v domácí odvetě. "Možná to bylo rotací sestavy nebo jen kvalitou soupeře, ale Chelsea se opravdu trápila s vytvářením šancí a odvážná Slavia vysoko presovala a dlouho frustrovala hostující tým," napsal deník Evening Standard ve svém internetovém vydání. "Slavia Praha se ani v nejmenším nezalekla soupeře z Premier League a dostala to nejlepší z Kepy Arrizabalagy, nejdražšího brankáře světa," přidal list The Times. Média poukázala na to, že třetí tým Premier League se v Edenu dlouho nedokázal dostat do tempa. "Bývalý záložník Chelsea Stoch zářil a tahal za nitky Slavie, která měla celkově víc střel a hrála s intenzitou, s níž se Chelsea v úvodu nedokázala vypořádat," uvedla BBC. "Tým Maurizia Sarriho nedokázal najít žádný rytmus na delší pasáže hry, ale vyrostl, když Eden Hazard naskočil z lavičky na poslední půlhodinu." Vítězná branka Marcose Alonsa z 86. minuty byla často hodnocena jako šťastná. "Alonsova hlavička po Willianově milimetrovém míči zajistila Chelsea sotva zaslouženou výhru v České republice," uvedl Sky Sports. "Slavia si za svou snahu pravděpodobně zasloužila víc, protože soupeři nedovolila moc jasných brankových příležitostí," konstatoval list The Guardian. Podle médií Slavia může potrápit Chelsea i příští čtvrtek na stadionu Stamford Bridge v Londýně. "Český lídr Slavia vstřelil deset branek ve vyřazovací fázi Evropské ligy a ukázal proti Chelsea dost kvality na to, aby bylo jasné, že dvojzápas ještě neskončil," upozornila BBC. "Chelsea bude muset být v domácí odvetě mnohem ostražitější a energičtější," doplnil list The Times.