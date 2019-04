Gólman na večírku parodoval Hitlera. Trest nedostane, ale je za úplného hlupáka

LONDÝN V lednu se na Instagramu objevila fotka z večírku anglického fotbalového týmu Crystal Palace, na níž má jeho gólman Wayne Hennessey zvednutou pravou ruku a prsty druhé ruky si drží pod nosem, což jasně symbolizuje předvádění nacistického vůdce Adolfa Hitlera a jeho hajlování.

Na to konto dvaatřicetiletého velšského brankáře začala vyšetřovat disciplinární komise Fotbalové asociace (FA), přičemž Hennessey se bránil, že chtěl jen máváním upoutat pozornost fotografa a druhou rukou se snažil zesílit hlasitost svého volání.

K tomu dodal, že nemohl předvádět nacistický pozdrav, neboť ho ani nezná.

FA nakonec Hennesseyho obvinění zbavila s odůvodněním: „Jakkoli se to nám ze starší generace může zdát nepravděpodobné, neodmítáme tento jeho výrok jako nepravdivý. Pravdou totiž je, že při podrobném vyptávání pan Hennessey prokazoval velmi značnou – dalo by se říct dokonce politováníhodnou – míru neinformovanosti o čemkoli, co se týká Hitlera, fašismu a nacistického režimu.“

K tomu brankáři doporučila, „aby se seznámil s událostmi, které stále mají velký význam pro ty, kteří žijí ve svobodné zemi“.

Hennessey se tak disciplinárnímu postihu vyhnul, ale teď má kvůli své základní neznalosti z ostudy kabát. A to je trest mnohem větší.