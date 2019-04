Jarošík: Abramovič trenérům do týmu nemluví. Kéž by si z něj vzali příklad čeští majitelé

PRAHA Byl spolu s Petrem Čechem jediným českým fotbalistou, který si zahrál za Chelsea v Premier League. A i když Jiří Jarošík působil v týmu Blues jen sedm měsíců, byl u prvního ligového titulu po 50 letech.

Okouzlil legendárního kouče José Mourinha, který si ho do Chelsea vybral. Velmi dobrý vztah měl i s majitelem klubu Romanem Abramovičem. A to i proto, že jako jediný z hráčů uměl velmi dobře rusky.



„Pan Abramovič byl úplně normální, spíš nenápadný. Nehrál si na žádnou hvězdu. Jeho velkým darem bylo, že se obklopil výbornými lidmi, kteří fotbalu rozumí a kteří vybírali skvělé hráče. Vůbec jim do chodu klubu nezasahoval. I díky tomu Chelsea dominovala světovému fotbalu. Kéž by tohle pochopili i někteří majitelé v Česku a vzali si z něj příklad. To je u nás obrovský problém,“ uvedl 41letý Jarošík v rozhovoru pro LN.

Jiří Jarošík v dresu Sparty.

Překvapila vás Slavia svým výkonem v úvodním vzájemném zápase čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea?

Musím Slavii ocenit, hrála pořád nahoře, nenechala vůbec Chelsea dýchat, líbilo se mi, jaký výkon předvedla. Na druhou stranu mi přišlo, že Chelsea hraje na půl plynu a nakonec uhrála výhru, pro kterou si do Prahy přijela, Co mě naopak zklamalo, byl fakt, že se hráči, kteří by se měli snažit o základní sestavu, hráli hluboko pod své možnosti. Jaký profesorský výkon vez nasazení předvedli Giroud, Pedro nebo Kovačič, to nebylo vůbec hodné Chelsea.

Jaké šance dáváte Slavii na postup před zítřejší odvetou v Londýně?

V Praze hrála Chelsea jako Brazílie, kontrolovala míč, ale bylo to k ničemu, bylo to bez zápalu. Věřím, že doma je fanoušci vyhecujou a přepnou na úplně jiný rychlostní stupeň. Pamatuju si, že Chelsea před šesti lety v odvetě 1. kola play off Evropské ligy Spartu podcenila a nebýt gólu Hazarda v závěru, šel by zápas do prodloužení, Podobně vlažný vstup by Chelsea mohl stát postup.

Chelsea hraje na dvou frontách o účast v Lize mistrů v příští sezoně. Má podle vás větší šanci se tam dostat přes triumf v Evropské lize nebo přes umístění do 4. místa v Premier League?

Je potřeba se podívat na to, že ani Benfica, nebo Frankfurt v semifinále nejsou soupeři, kteří by za normálních okolností měli Chelsea přehrát. Takže tady se otevírá velká šance. Na druhou stranu i přes porážku v lize s Liverpoolem je Chelsea pořád ve hře o postup z ligy. Honí dva zajíce najednou a já věřím, že alespoň jednoho chytnou, protože kádr na to jednoznačně mají. Majitel klubu ani diváci by další rok bez Ligy mistrů určitě neskousli.

Jiří Jarošík v dresu Rostovu.

Kouč Chelsea Maurizio Sarri nemá právě u fanoušků kvůli herní krizi po Vánocích na růžích ustláno. Jak jeho pozici vnímáte vy?

Jde na něm vidět, že je velmi frustrovaný. V Neapoli si zvykl hrát o ligový titul, ale tady se mu to nepovede, což ho velmi rozladilo. Na jeho gestech jde poznat, že to těžko snáší. Je po výborném startu do ligy pod obrovským tlakem a ví, že když Chelsea neudělá Ligu mistrů, bude ho to stát místo. To by byla škoda, protože je to podle mě výborný trenér.

Hodně se mluví o tom, že Chelsea je odkázána na to, co předvedou Eden Hazard s Willianem. Čím to je, že jsou tito dva hráči jsou pro Chelsea tak důležití?

On a Willian jsou bohužel kvalitou úplně jinde než zbytek týmu. Ostatní jsou bez nich dopředu naprosto průměrní, což dokázal právě zápas na Slavii, kde se hra Chelsea diametrálně zvedla po příchodu Hazarda na hřiště. Vůbec si nedovedu představit, co by si tým počal, kdyby Chelsea o oba v létě přišla.

Vy jste si zažil nejslavnější éru klubu. Proč současná Chelsea není tak úspěšná?

Současní hráči v Chelsea nejsou tak hladoví jako Terry, Lampard, Drogba nebo Robben, kteří hráli se mnou. Přijde mi, že většině hráčů stačí se do Chelsea dostat a už pro není tak podstatné něco vyhrát. A to je podle mě velká škoda. My jsme chtěli vyhrát každý zápas, když se to nepodařilo, v kabině bylo obrovské zklamání.

Jiří Jarošík při tréninku fotbalové reprezentace

Vy jste se do Chelsea dostal v úvodní sezoně pod José Mourinhem, v níž jste po padesáti letech získali pro klub titul. Jak na to vzpomínáte?

Byla to paráda. Fanoušci čekali na nějaký úspěch dlouho a jsem moc rád, že jsem mohl být u toho, že právě my jsme jim mohli udělat tolik radosti. Byli jsme průkopníci, nastartovali jsme úspěšnou éru, na druhou stranu si myslím, že právě tehdy měla Chelsea vůbec nejlepší kádr v historii. Do té doby a vlastně ani po tom se nestalo, že bychom vyhrávali v Manchesteru nebo získávali tituly s takovým náskokem.

Vy jste se do sestavy ale probojovat natrvalo nedokázal. Čím to podle vás bylo?

Vyhrávali jsme těžké zápasy 1:0, takže kouč Mourinho neměl důvod měnit jak obranu, tak střed zálohy, což byl můj post. Makélele a Lampard byli v té době hráči světové extratřídy, takže i když jsem dělal v tréninku všechno možné, neměl jsem šanci je vyřadit ze sestavy.

Nemrzí vás, že jste se po půl sezoně rozhodl odejít na hostování do Birminghamu?

Byl jsem až do 28 let zvyklý hrát v základu a nevyhovovalo mi sedět pořád na lavičce. Takže jsem to chtěl hostováním v Birminghamu změnit, což se mi povedlo. Na druhou stranu s odstupem času vidím, že jsem měl být trpělivější. Dost možná bych místo v sestavě dokázal získat.

Jaký jste vůbec měl vztah s Josém Mourinhem?

Měl výbornou ruku při výběru hráčů, prakticky každý hráč, kterého do týmu přivedl, byl trefou do černého. Navíc si dokázal hráče získat svým entusiasmem a nadšením. Byl obrovsky hladový tehdy, chtěl všechno vyhrát a hráče si tím získal.