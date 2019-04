Ščasný se zlobí: Agresivita k derby patří, ale tentokrát to bylo za hranou

PRAHA Když se ho novináři ptali na vyhrocenou atmosféru, která provázela 291. fotbalové derby Slavie a Sparty (1:1) na hřišti i v hledišti, trenér Zdeněk Ščasný s odpovědí neváhal: „Agresivita na trávník k takovým zápasům patří, ale tentokrát to bylo za hranou.“

„Možná tenhle názor budu korigovat, až se na zápas znovu podívám na videu, ale teď, krátce po utkání, si za ním stojím,“ prohlásil Ščasný.



Spoustu tvrdých střetů, některé souboje hraničící se zákeřností. „Zápas nebyl korektně vedený z obou stran, některé zákroky byly vážně šílené,“ pokračoval sparťanský trenér

K situaci z prvního poločasu, po níž měl soupeř kopat penaltu za faul Nity na Hušbauera, se vyjádřit odmítl. Před tiskovou konferencí si ji nestihl prohlédnout.

Alespoň prozraďte, jak jste reagoval v momentě, kdy rozhodčí nejprve nařídil pokutový kop a následně se šel podívat k monitoru. Věřil jste věřil, že by mohl svůj verdikt ještě zvrátit?

Neřešil jsem to, stejně jsem nebyl schopen to ovlivnit.

Jak jste spokojený s nerozhodným výsledkem?

Jsem rád, že jsme uhráli bod, protože jsme zhruba od nějaké šedesáté minuty zbytečně ztráceli míče a hloupě chybovali. Slavia se jednoduše dostávala za naši obranu.

A předtím?

Dlouho to byl víc boj než fotbal. Vyrovnaný zápas bez nějakých větších příležitostí. Připravovali jsme se na to, že nesmíme soupeři nabídnout standardky, protože má výškovou převahu. A bohužel jsme po individuální chybě hned po prvním rohu inkasovali...

O absenci Haška „Martin měl problémy s ramenem. Přišel, že se necítí na sto procent a den před utkáním vůbec netrénoval. Proto jsme ho nevzali ani lavičku.“



Co vám chybělo k tomu, abyste duel dokázali třeba otočit?

Slavii jsme se nevyrovnali v agresivitě, navíc jsme nedokázali podržet míč vpředu, panikařili jsme, když se nám něco nepovedlo. Několikrát jsme balon zbytečně odevzdali v přechodové fázi, kde nám scházel větší klid, který hře umí dát například Bořek Dočkal.

Poprvé na jaře jste do základní sestavy nasadil Plavšiče, což byl poněkud překvapivý krok.

Ale dobrá volba. Už v podzimním derby na Letné plnil Srdjan podobnou roli. My věděli, že proti Coufalovi nebo Frydrychovi bude jen těžko vyhrávat vzdušné souboje, na druhou stranu on do nich chodí dobře, je velmi pracovitý a dokáže zaměstnat obranu soupeře. Splnil, co jsme od něj očekávali, navíc dal krásný gól, takže jsme s ním spokojení.

V tabulce vám Plzeň znovu odskočila na deset bodů. Už se začínáte smiřovat s konečnou třetí příčkou?

Já jsem už na předchozích tiskovkách říkal, že se chceme o šanci na druhé místo porvat. Ale vidíme, že se naděje po dalším vítězství Plzně opět zmenšila. Naším cílem je skončit nejhůř třetí a k tomu uspět v poháru.