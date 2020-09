Góly z blbosti, šok. Pak jsme ale ukázali, jak velký jsme tým, těšilo Hložka

Karviná Teprve podruhé v kariéře zvládl v jednom ligovém utkání nastřílet dva góly - a to ještě Adam Hložek, sparťanský fotbalový klenot, při obratu v Karviné vybojoval pokutový kop, který proměnil kapitán Bořek Dočkal. Favorit vyhrál 5:2 a posunul se na první místo tabulky.

„Adam už byl pod kuratelou, protože v minulých zápasech góly nedal. Říkal jsem mu, že teď už je dát musí. Jsem rád, že mě poslechl,“ usmál se po utkání sparťanský trenér Václav Kotal.

Adame, oddechl jste si, že jste se konečně trefil?

Samozřejmě, že pro každého útočníka je lepší, když dá gól. Trefil jsem se sice proti Žižkovu (v přípravě Sparta podlehla 1:3 - pozn. red.), ale to se nepočítá. Doufám, že si to přetáhnu do dalšího zápasu.

Jak vám bylo, když jste po necelé půlhodině prohrávali 0:2?

Byl to pro nás asi šok. Nevstoupili jsme do utkání dobře a Karviná nás potrestala. Když jsme dali první gól, převzali jsme zápas do svého velení a otočili ho.

Vzpomněl jste si, že i na jaře jste v Karviné prohrávali 0:1 a nakonec zvítězili 4:1?

Na to jsem v zápase nemyslel. Ale dneska to bylo ještě lepší - pět dva.

Zaskočili vás Karvinští v úvodu svou hrou?

Góly jsme dostali po naší blbosti, udělali jsme dvě chyby. Na soupeře jsme se ale důkladně připravovali.

Ulehčila vám Karviná obrat, když chtěla hrát stejně jako vy a jenom nebránila?

Věděli jsme, že budou hrát aktivně. Na to jsme se chystali, jenže domácí využili ty naše dvě chyby. To se nám příště nesmí stávat, náš vstup do zápasu musí být lepší.

Potvrdil nynější obrat rostoucí sílu vašeho mužstva?

Ukázali jsme, jak velký tým jsme, jak jsme se semkli. Krásně jsme to otočili.

A díky tomu jste nyní v čele ligy...

Sledovali jsme, jak v sobotu hrála Slavia a před zápasem si říkali, že můžeme poskočit na první místo. Za tím jsme si šli.