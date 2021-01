Hattrick chutná báječně. Nečekali jsme, že to bude takhle snadné, hodnotí výhru Slavie Kuchta

Zlín V úvodním jarním kole první ligy dal fotbalista Slavie Jan Kuchta počtvrté v kariéře v jednom zápase nejvyšší soutěže dvě branky a posteskl, že mu snad hattrick není souzen. Čtyřiadvacetiletý útočník se dočkal až v dnešní dohrávce 12. kola ve Zlíně, kde vstřelil tři branky za pouhý poločas a pomohl k drtivému vítězství 6:2. Hattrick věnoval spoluhráčům.

„Chutná báječně, protože jsme vyhráli. První poločas byl od nás skvělý a z toho vyplynuly ty tři góly, co jsem dal. Je to díky spoluhráčům, mám tu báječný servis a to se pak proměňuje úplně samo. Hlavně jim patří dík za ty přihrávky a já už jsem tam od toho, abych je proměnil,“ citoval klubový web Kuchtu.

Skóre otevřel zblízka do prázdné branky v 11. minutě, za šest minut pak se štěstím tečoval střelu Petera Olayinky a před pauzou zakončil povedenou kombinaci. „Z tribuny asi ty góly vypadaly snadno, protože jsem si vždycky křiknul, kluci mě hledali a většinou jsem tam byl úplně sám. Pak jsem se to jenom snažil umístit mimo brankáře a to se mi povedlo,“ uvedl Kuchta.

„Při tom druhém gólu to byla taková intuice. Šlo to kolem mě, strčil jsem tam nohu. Když jsem viděl, že Dostál udělal krok doleva, tak jsem věděl, že to skončí v bráně. Ta střela šla asi mimo, díky mé intuici se to ode mě odrazilo a byl z toho gól,“ doplnil Kuchta.



Jeho tým vedl v první půli drtivě 5:0 a vyrovnal nejlepší první poločas Slavie v samostatné ligové historii. „Nečekali jsme, že to bude takhle snadné. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně, hráli jsme naši hru. To, co předváděli kluci na stranách, bylo fantastické. Dá se říct, že všechny góly šly přes pravou stranu,“ ocenil spoluhráče Kuchta.

Ve střelecké tabulce se posunul už na třetí místo. S osmi góly ztrácí tři branky na nejlepšího kanonýra soutěže sparťana Lukáše Juliše a jednu trefu pak na spoluhráče Abdallaha Simu. O střelecké koruně ale zatím nepřemýšlí.

„To jsou velká slova, já na to takhle nekoukám. Samozřejmě jsem rád, že góly dávám, ale je to hrozně daleko. Jdu zápas od zápasu a hlavně chci pomoct mančaftu, z toho pak vzniknou dobré individuální výkony. Uvidíme, na co to bude stačit, ale já takhle daleko nekoukám. Žiju přítomností, teď nás čeká důležitý zápas s Jabloncem, ve kterém chceme zvítězit,“ řekl Kuchta.

Hned šest z osmi branek dal v úvodních třech zápasech jarní části ligové sezony. „Sebevědomí mám, ale pořád pokračuji ve své cestě, hlavně v pracovitosti. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jsem rád, že góly dávám, ale příští týden to může být úplně jiné,“ dodal.