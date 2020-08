Historické ponížení. Ve Španělsku si neberou s Barcelonou servítky, na hráče si počkali i fanoušci

Lisabon 2:8. Takovou drtivou porážku si hráči Barcelony nepamatují, o to víc je bolestivé, že přišla zrovna ve čtvrtfinále Ligy mistrů. V soutěži, která je hojně sledovaná. Tým kolem Messiho si s mladými hráči Bayernu Mnichov nevěděl rady a teď to schytává ze všech stran.

„Historické ponížení,“ stálo na titulní straně španělského místního deníku Sport. „Směšná Barcelona utrpěla největší porážku v Evropě, kterou ukončila žalostnou sezonu bez trofeje, což se stalo poprvé za dvanáct let,“ dodal deník. V hodnocení pak od nich obránce Nelson Semedo dostal hodnocení 1 z 10. Trenér pak dostal 0.



Servítky si nebraly ani celostátní noviny AS, kteří použili totožný titulek a dodaly: „Katastrofa proti Bayernu ukázala krizi s dalekosáhlými důsledky na všech úrovních klubu.“

To populární deník Marca si vystačil s jediným slovem: „Hanba“. Podle novinářů Marcy byl trenér Satien, který do klubu přišel v lednu, aby týmu dodal novou šťávu, ‚jednou a půl nohy mimo‘.

Naprosto zničení jsou i samotní hráči. Třeba kapitán týmu Gerard Piqué dokonce nabídl rezignaci, pokud by to týmu mělo pomoci. „Musíme si říct, co je pro klub nejlepší. A jestli to je příchod mladé krve, tak já nejsem nedotknutelný a jako první odejdu, když to bude nutné. Protože teď jsme klesli na naprosté dno.“

Kdo má pozici ovšem hodně nahnutou je trenér Quique Setién, který do klubu přišel v lednu letošního roku. „Teď není vhodná chvíle řešit, jestli budu pokračovat, nebo ne. Na mně nezáleží a klub si musí tuhle bolestivou a ostudnou porážku v klidu vyhodnotit,“ vzkázal po zápase a dodal: „Tahle porážka mě hodně bolí a byla tak drtivá, že se obávám nejen o mou budoucnost, ale přemýšlím i nad tím, co to znamená pro klub a jak hrozně se musí cítit fanoušci.“ A právě fanoušci si svou frustraci pro sebe nenechávají.

Když hráči odcházeli po ostudné porážce z hotelu, odkud se vraceli zpátky do Barcelony, čekala na ně skupinka fanoušků. „Lotři, zrádci!“ vyslechli si hráči. Ač situaci ochranka hlídala, k ničemu většímu nedošlo. Fanoušci látali zejména trenérovi a hvězdám, potleskem však ocenili ty, kteří se podle nich aspoň snažili.

Barcelonu teď čeká nemilé rozhodování, co s klubem. Volby totiž proběhnou až příští rok, změna je ale třeba už nyní. To si uvědomuje i současný předseda Barcelony Josep Maria Bartomeu. „Byla to katastrofa a vyvodíme z ní důsledky. O některých jsme už nějaký čas přemýšleli a oznámíme je v nejbližších dnech. O některých jsme už rozhodli, o dalších se teprve budeme bavit.“

„Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, ale takhle bezprostředně po zápase bychom neměli pod tíhou okamžiku vynášet nějaké soudy. Především bychom se měli za tuhle drtivou porážku omluvit fanouškům,“ dodal.

Prohra o šest gólů naprosto šokovala snad všechny fotbalové příznivce. „Pro některé chvíle jednoduše nejsou žádná slova,“ napsal na svůj twitter Robert Lewandowski a přidal vysmátého smajlíka. „No uvidíme, co se stane, ale já vidím černou budoucnost,“ řekl španělský novinář CNN Ernest Maciá Ballus.