KOMENTÁŘ: Barcelona se otřásá. Prezidenta Bartomeua může po průšvizích zachránit jen nový kouč Koeman

Barcelona/PRAHA Tři dny po ostudném debaklu 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů vedení fotbalové Barcelony odvolalo trenéra Quiqueho Setiéna. Ten byl přitom ve funkci pouze půl roku, ale zakončil sezonu bez jediné trofeje, což se v katalánském klubu neodpouští. Včera se poroučel rovněž sportovní ředitel Éric Abidal, který přitom předtím patřil do zlaté generace ověnčené četnými úspěchy.

Jenže jen pár let staré časy jsou už zapomenuty. Když už se pět let nevyhrála Liga mistrů a titul připadl Realu Madrid, to je pak zle.

Hlavním viníkem však podle fanoušků není stárnoucí tým, kouč Setién nebo ředitel Abidal, ale prezident Josep Maria Bartomeu. Nevychází s největšími hvězdami, dělá nepochopitelné transfery a chybí mu sebereflexe. Nejradši by ho viděli na odchodu z klubu.



Zřejmě poslední Bartomeuovou záchranou může být Ronald Koeman, jehož příchod na trenérskou židli je na spadnutí. Jinak to bude mít příští léto ve volbách spočítané.