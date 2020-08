V Barce končí kouč. A co Messi? Klub i kanonýr prožili neúspěšnou sezonu, změnu zřejmě potřebují oba

Barcelona Pro fanoušky Barcelony to byl pohled jak z nepovedené komedie. Španělský velkoklub od začátku čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, kterému podlehl 2:8, kupil chybu za chybou a hlavní hvězda katalánského celku Lionel Messi byla na hřišti naprosto neviditelná. „Historické ponížení,“ stálo na titulní straně španělského místního deníku Sport. „Směšná Barcelona utrpěla největší porážku v Evropě. Nachýlil se Messiho čas?“ dodal deník.

Servítky si nebraly ani celostátní noviny AS, které použily totožný titulek a dodaly: „Katastrofa proti Bayernu ukázala krizi s dalekosáhlými důsledky na všech úrovních klubu.“



„Tento tým se sice snaží, ale to fakt nestačí. Pokud chceme mít do budoucna nějakou šanci, musí přijít změny. A nejen v kádru,“ vysoukal ze sebe po ostudné porážce Messi.

Ta první nastala už včera. Tři dny po debaklu byl odvolán trenér Quique Setién, který do klubu přišel v lednu. A podle prohlášení na internetových stránkách Barcy budou další změny následovat.

Messimu je třiatřicet let a jeho kontrakt s Barcelonou platí do léta příštího roku, v katalánském celku však už dlouhých pět let nezvedl trofej pro vítěze Ligy mistrů, tento rok navíc Barca nevybojovala ani jednu trofej, což se naposledy stalo v ročníku 2007/2008. Podtrženo, sečteno: současnému mužstvu Barcelony se na předchozí historické úspěchy, na které byl Messi zvyklý, nedaří navázat. To je pro hbitého Argentince, jehož kariéra se pomalu chýlí ke konci, frustrující.







Není tedy překvapením, že se po šestinásobném vítězi Zlatého míče zvyšuje poptávka. Mezi první zájemce se postavil Manchester City, jenž trénuje Pep Guardiola, který Messiho moc dobře zná ze společného veleúspěšného působení v Barceloně. Ropní šejkové jsou navíc jedni z mála, kteří by si nákup takové hvězdy a jeho astronomický plat (údajně 8,5 milionu eur měsíčně) mohli dovolit. Podle uznávaného brazilského novináře Marcela Bechlera, který například jako první informoval o odchodu Neymara do PSG, Messi oznámil vedení Barcelony, že chce klub opustit, v podobném duchu píše i řada španělských deníků.

„Chce Messi strávit čas v tomto dresu do konce kariéry s ohledem na výkony a způsob, jakým se tým v současné době dívá na záda ostatním elitním celkům v Evropě? Má čas na to, aby svoji kariéru v Barceloně dostagnoval?“ ptá se například bývalý úspěšný anglický obránce Rio Ferdinand.

Dočkají se fotbaloví fanoušci obnovení veleúspěšné spolupráce Guardiola-Messi?