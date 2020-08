Co dál, Barcelono? Katalánský klub po výprasku řeší budoucnost, rozhazování není řešením

Barcelona Ostudná porážka 2:8, kterou Barcelona utržila ve čtvrtfinále Ligy mistrů od Bayernu Mnichov, otřásla celým klubem. Nastanou změny, které překopou slavný celek od základů?

Letos nad hlavu žádný pohár nezvednou a na to nejsou zvyklí. Po dvanácti letech zůstali fotbalisté Barcelony bez jediné trofeje, když bídnou sezonu zakončili v Lize mistrů dalším výbuchem. Židle se otřásá pod trenérem Quiquem Setiénem, jenže problémů má slavný velkoklub mnohem víc.

Setién přišel do klubu v lednu letošního roku. Měl do týmu vrátit lesk a slávu z doby Pepa Guardioly, který z klubu odešel před osmi lety, ale selhal. Stejně jako jeho čtyři předchůdci.

Od roku 2012, kdy na lavičce slavný španělský kouč skončil, se v katalánském celku vystřídalo pět trenérů. Nejúspěšnějším byl Luis Enrique, ale devět vybojovaných pohárů ho v týmu neudrželo, kontrakt neprodloužil a šel trénovat španělskou reprezentaci. Na lavičce se dlouho neudržel ani jeho nástupce Ernesto Valverde. Po dvou měsících špatných výsledků musel od mužstva odejít.

A teď s největší pravděpodobností čeká Barcelonu další výměna na trenérském postu. „Tahle porážka mě hodně bolí a byla tak drtivá, že se obávám nejen o mou budoucnost, ale přemýšlím i nad tím, co to znamená pro klub a jak hrozně se musí cítit fanoušci,“ uvědomuje si situaci současný kouč, kterému se ostudnou porážku 2:8 od Bayernu Mnichov nepodařilo odvrátit. „Je mi jasné, co tak drtivá prohra může přinést, ale je potřeba si to vyhodnotit z širšího pohledu,“ tvrdí Setién.

Problémy s financemi

Trenérský post však není jedinou slabinou týmu. Tou největší je hospodaření s financemi. Velké rozhazování za posily, které se neprosadily. Snové plány na rekonstrukci stadionu, na niž nejsou peníze...

Ano, FC Barcelona, která zahrnuje také úspěšné celky basketbalistů či házenkářů, patří mezi nejbohatší sportovní organizace. Její obrat v loňském roce činil 1,16 miliard dolarů, což je astronomická částka. Jenže většinu příjmů dokáže klub velmi rychle utratit. A ne pouze za nákup posil. Barcelona podle průzkumu společnosti Sporting Intelligence vydá ročně na hráče v průměru 12,3 milionu dolarů. Na jednoho.

Dohromady platí jenom na výplatách pro své sportovce 792 milionů eur ročně, většina z toho jde právě na fotbalisty. K tomu je potřeba ještě připočíst platy zaměstnanců, cestovní výdaje, pronájmy či drahé posily a rozpočet je takřka vyčerpán.

Ač je katalánský klub rozhazovačný, dokáže si na sebe vydělat. Právě uplynulý ročník mu ale v tomto ohledu uštědřil pořádnou ránu. Barcelona ze dne na den přišla o značné příjmy ze vstupného, televizních práv i návštěv klubového muzea. Hráčům musela sebrat 70 procent platu, což je pořádná částka.

Další kapitolou utrápené Barcelony jsou drahé přestupy, které však zhusta končí na lavičce, v lepším případě někde na hostování. Katalánský klub totiž od posil často očekává okamžité výsledky, s mladíky trpělivost nemá. Chce druhého Xaviho, Messiho, Iniestu a podle svých legend hodnotí i nové tváře. Takhle to ale ve fotbale nefunguje. Když si vezmeme právě Xaviho, ani ten ihned po příchodu do Barcelony nezářil. Své předvedl až poté, co do klubu přišel Pep Guardiola a dal mu dostatečný prostor a důvěru.

Názornou ukázkou budiž Philippe Coutinho, brazilský útočník, za kterého Barcelona utratila 170 milionů dolarů. Ten sice ve čtvrtfinále Ligy mistrů vidět byl a dokonce dal dva góly, ovšem v dresu Bayernu Mnichov, kam ho Barcelona s velkou pompou poslala na hostování.

Odejdou Piqué a spol.?

Barcelona zkrátka pozapomněla na výchovu mladých talentů. Místo toho vykupuje hvězdy z ostatních klubů, do sestavy je už ale nedokáže dostatečně zařadit. Kdo z velkých jmen se dokázal za poslední roky zapsat do paměti fanoušků Barcelony? Antoine Griezmann, který stál 135 milionů dolarů? Ten v modročerveném dresu nepředvedl ani část své formy, se kterou odcházel z Atlétika Madrid.

Chyb v bezhlavém utrácení bychom ale našli víc. Opravdu bylo vhodné vyměnit nadějného talentovaného Arthura za třicetiletého Miralema Pjaniče?

Nejdražší přestupy Barcelony v sezoně 2019/20



Antoine Griezmann 120 milionů eur Frenkie de Jong 75 milionů eur

Neto 26 milionů eur Martin Braithwaite 18 milionů eur Júnior Firpo 18 milionů eur Emerson 12 milionů eur Marc Cucurella 4 miliony eur

„Příchody jsou slabou stránkou. Kupují drahé hráče a pak zjistí, že to nefunguje. Koupili pár dobrých hráčů, jako je třeba Frenkie de Jong, ale musí se přizpůsobit týmové filozofii a to není jen tak,“ vysvětlil španělský fotbalový novinář Ernest Macia Ballus pro CNN. „Pokud v týmu není žádný vůdce, který novým hráčům vysvětlí, jak v Barceloně hrát, nikdy se posunu nedočkají. Prioritou nového hráče tak bude vyhrát další zápas, ale pokud to je jediná priorita, nikdy tým k titul nedovede.“



Otazník visí také nad tím, zda se tým rozloučí se současnými hvězdami. Zaječí úmysly měl už Lionel Messi, odchod naznačil i Gerard Piqué: „Musíme si říct, co je pro klub nejlepší. A jestli to je příchod mladé krve, tak já nejsem nedotknutelný, a když to bude nutné, odejdu jako první. Protože teď jsme klesli na naprosté dno.“