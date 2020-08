Praha V roli sportovního ředitele Sparty mu už pomalu končí doba hájení, Tomáš Rosický je před novou sezonou připravený na to, že Letenští budou naplno zápolit se Slavií a Plzní v boji o ligový titul. „Pokoronavirová fáze byla výsledkově a herně uspokojivá a na Spartě se zase po delší době objevil pohár. Chceme nadále pokračovat v tomhle vývoji,“ říká Rosický.

Mění se cíle Sparty do nového ročníku?

Cíle máme jako každý rok ty nejvyšší. U klubu velikosti Sparty jsou ta největší očekávání, my si to dobře uvědomujeme a je to tak správně. Víme ale, že musíme jít krok za krokem, aby se neopakovala situace z minulého ročníku, kdy jsme byli 25 bodů od prvního místa. Po vítězství v poháru je další vzpruhou návrat zpátky do Evropy. V lize chceme hrát na vrcholu a být v bezprostředním kontaktu se Slavií a Plzní.

Jak toho docílit?

Sparta pro mě byla dlouhodobě tým velkých individualistů. Jedním z mých cílů bylo, aby se zase prezentovala jako tým. Tým se bude nadále vyvíjet. V minulé sezoně hráči ukázali, že pod trenérem Kotalem vyhrávat můžou. Pokoronavirová fáze byla výsledkově a herně uspokojivá a na Spartě se zase po delší době objevil pohár. Chceme nadále pokračovat v tomhle vývoji, hráči tak musí hrát celou sezonu a ne jen fáze.

Co situace okolo příchodu Davida Pavelky, snažíte se ho nadále získat?

Momentálně nejsme blízko příchodu ani žádnému odchodu. Všechno se ale může rychle změnit.

Jak se vám líbí nové rozestavení se třemi obránci, které praktikujete během letní přípravy?

Není tajemstvím, že trenér nacvičuje novou variantu, během zápasu se to ale stejně hodně prolíná. Na tři obránce máme ale dobré obránce a soupeře tím můžeme během průběhu zápasu překvapit.

Je vám sympatický nový model ligy s osmnácti účastníky?

Musíme ho akceptovat, je to dopad korony. Po dvou letech baráže můžeme hodnotit, jaký model je lepší.

Sparta se díky příznivému zastoupení v semifinále Evropské ligy může vyhnout kvalifikaci a projít rovnou do základní skupiny. Jak intenzivně situaci v evropských pohárech sledujete?

Počkáme si na oficiální potvrzení, ty informace se dost různí. Nejdříve to bylo jen o výhře Lyonu v Lize mistrů, dostaly se ke mně ale i jiné scénáře. Tak či tak ale v Evropě chceme uspět.