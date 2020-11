Hollywoodští herci koupili provinční velšský klub. Z jeho vzestupu natočí televizní dokument

Kanadský herec Reynolds je hvězdou komiksových filmů Deadpool a jeho přítel McElhenney se proslavil jako autor a herec televizního sitcomu It’s Always Sunny in Philadelphia. Zámožné osobnosti klub odkoupili od sdružení fanoušků Wrexham Supporters Trust, jímž Wrexham patřil od roku 2011. Z více než 2000 aktivních členů hlasovalo 1809 pro, 26 bylo proti a zbytek se zdržel hlasování.

„Možná, že jste nikdy neslyšeli o Wrexhamu, Racecourse Ground nebo (sponzorovi) Ifor Williams. Ale uslyšíte,“ řekl Reynolds v krátkém videu oznamujícím převzetí klubu.

