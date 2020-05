Horváth zažil úspěšnou premiéru na lavičce Příbrami. Plzeň si v přípravě poradila s Duklou

Praha Fotbalisté Plzně sehráli první dva tréninkové zápasy od březnového přerušení nejvyšší soutěže kvůli pandemii koronaviru. Západočeši doma nejprve porazili 3:1 druholigovou Duklu Praha a poté deklasovali 4:0 Příbram, kterou trénuje bývalý kapitán Viktorie Pavel Horváth.

„Je změna hrát utkání, i když je jen takto tréninkové. Ukázalo se, že tréninkový proces je jedna věc, zápasová zátěž a vůbec ta součinnost je zase věc druhá. Jsme za tuto možnost rádi,“ řekl plzeňský trenér Adrián Guľa pro klubový web.



Proti Dukle v tréninkovém areálu v Luční ulici vstřelil dvě branky Aleš Čermák, jednou se trefil další středopolař Pavel Bucha. „Jsme rádi, že se začalo hrát. Cítil jsem se dobře a za dva góly jsem samozřejmě rád. Teď to budeme muset ještě poladit, abychom byli dobře připraveni na ligu. Samozřejmě tam dnes byly vidět ještě nějaké chyby,“ konstatoval Čermák.

Proti Příbrami se zase dvěma góly blýskl útočník Tomáš Chorý, mezi střelce se zapsali také stoper Luděk Pernica a mladý forvard Tomáš Kepl. Premiéru v dresu Viktorie si ve druhém poločase odbyly nedávné posily z Žiliny záložník Miroslav Káčer a obránce Filip Kaša.

„Zaprvé bych zdůraznil, že jsme se strašně těšili. Hecujeme se na tréninku, ale zápas je něco jiného. A myslím, že jsme hráli dominantně, dávali góly, plnili trenérovy pokyny. Takže musíme být dnes spokojeni,“ uvedl Chorý.



Plzeňští mají radost z rozhodnutí dohrát sezonu. V prvním zápase po pauze se představí v úterý 26., nebo ve středu 27. května ve šlágru na hřišti pražské Sparty.

„Zprávu o startu ligy jsme přijali s nadšením. Neznám hráče, který by nechtěl hrát. Moc se těšíme,“ prohlásil Čermák. „Jakmile jsme se dozvěděli datum, udělalo nám to všem radost. Víme, na co se připravit, a už netrénujeme jen tak zbůhdarma,“ doplnil Chorý.

Podobného názoru je i Guľa. „Máme teď vizi, na co se připravovat. Po dlouhé době jsme teď byli plni očekávání, jak to bude vypadat na hřišti, jak to hráčům sedne. Bylo tam spoustu otazníků. Je dobře, že jsme si to mohli vyzkoušet. A těšíme se na ligu,“ řekl slovenský kouč, jehož svěřenci po 24 ligových kolech ztrácí z druhého místa osm bodů na lídra tabulky Slavii.