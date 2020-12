Hvězdný agent Raiola: Pogba není v Manchesteru United šťastný, v zimě musí změnit vzduch

Řím Francouzský fotbalista Paul Pgba není podle svého agenta Mina Raioly v Manchesteru United šťastný a v zimním přestupovém období anglický klub nejspíš opustí. Jeden z nejznámějších hráčských zástupců řekl italskému listu Tuttosport, že odchod sedmadvacetiletého záložníka a mistra světa z roku 2018 je velmi pravděpodobný.

„Nejlepší je mluvit jasně a neztrácet čas obviňováním někoho, proč Paul nedostává v Manchesteru United tolik příležitostí, kolik si zaslouží. Je v klubu nešťastný, nemůže se ke své pozici vyjádřit tak, jak by chtěl a jak to od něj očekáváme,“ řekl Raiola. „Má ještě rok a půl platný kontrakt, ale musí změnit vzduch. Myslím, že nejlepším řešením pro obě strany by bylo prodat jej v zimním přestupním období,“ doplnil italský agent.



Pogba přišel do Manchesteru United z Juventusu Turín za tehdy rekordní částku 89 milionů liber (2,6 miliardy korun). Za „Rudé ďábly“ vstřelil 34 gólů ve 177 zápasech. V této sezoně sice nastoupil do osmi z deseti zápasů anglické ligy, v základní sestavě se ale objevil v pouhých pěti a gól dal jen v sobotním duelu s West Hamem (3:1).



Dnes jej s United čeká rozhodující zápas o postup do osmifinále Ligy mistrů v Lipsku.