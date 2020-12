SPARŤANKA: Snad to vyjde na Silvestra. Hráčům nemá cenu nadávat, praví viníci se sami nevyhodí

Praha Časy se mění. Vzpomínáte, jak jsme si ještě nedávno ze sešívek utahovali, že jediné derby, kde jim dáme čuchnout, je to silvestrovské? Dekáda se s dekádou sešly a jsme to my, kteří musí doufat ve vstřícnost Blatného PSA, aby dovolil odehrát sranda mač, v němž můžeme pomýšlet na odvetu.

Ani slávistický strom určitě nedoroste do nebe a doba se opět změní. Pasivní čekání nás ale samo do éry sparťanské nevrátí. Jeden příklad máme právě před očima. Léta jsme se víc než na vlastní progres upínali k bodu, kdy už konečně Plzni dojde šťáva. Ta chvíle nastala, jenže má chybku. Mezitím se vzmohla Slavia, a navíc jediní, koho dokázala plzeňská Viktorka i v krizi porazit, je Sparta.

Ani proměněná penalta by Spartě nepomohla. Slavia pracuje s hráči lépe než dřív, říká expert O2 TV Rosa V té nedělní šlamastice bych se ale už radši nerejpala. Má cenu nadávat Julišovi za dětsky kopnutou penaltu? Trávníkovi, že při každé změně směru uklouzne? Či Hanouskovi, že kdy vůbec do Sparty přišel? Že už nemáme v týmu stoprocentního exekutora nebo že přivádíme fotbalisty dobré nejvýš pro Jablonec, mají na triku jiní. A ti se sami nevyhodí.