SLÁVISTA: Zůstaňme na zemi, derby nebyla taková výzva. Trpišovský míří mezi trenérské hvězdy

Praha Jsme vládci Prahy! Bezva, výhra nad Spartou 3:0 byla krásná. Ale to by snad pro Slavii neměla být taková výzva. Třeba titul už je úspěch. Ale k tomu zbývá 24 kol a krom Sparty taky jiní soupeři.

Soustřeďme se na bližší cíle, třeba čtvrteční Leverkusen. Druhý tým bundesligy už by mohl ukázat, jestli se dá intenzitou tréninků, hry a promyšleným nákupem hráčů i s relativně skromnými financemi konkurovat Evropě.



Skupina Ligy mistrů z minulé sezony s Barcelonou, Dortmundem a Interem byla ještě nad síly českého mistra. Zopakovat však loňské čtvrtfinále v Evropské lize, to už by z trenéra Trpišovského udělalo žádanou hvězdu.



A krom toho, že by znova dokázal to, co obdivuje, tedy konkurovat nepoměřitelně bohatším, by si už vážně řekl o zahraniční trenérské angažmá. A to bude pro Slavii větší problém než případný prodej Simy či kohokoli dalšího.

Současnou Slavii nedělají peníze, ty mají i v Plzeni i ve Spartě. Ani hráči, oba rivalové kupují i větší jména.

Tu dělá trenér.