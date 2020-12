Vízek: Slavia byla v derby jinde. Je tak dobrá, až začal Kolář v brance dělat chyby z nudy

Praha Nedělní derby pražských „S“ se proměnilo v jasnou záležitost. Slavia neprohrála se Spartou už podvanácté v řadě (3:0) a upevnila si postavení na čele tabulky. „Působili jako hladoví vlci, měli z fotbalu radost. Jsou skoro stejně dobří jako v minulé sezoně, opět u nás máme mužstvo evropských kvalit,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý český reprezentant a olympijský vítěz z roku 1980 Ladislav Vízek

Lidovky.cz: Ukázalo derby, že Slavie je pořád velký kus před Spartou?

Ano. Když se nad tím zamyslíme, vidíme, jaká je škoda pro Spartu, že tehdy odmítla Jindřicha Trpišovského. Pod ním prostě všichni hrají dobře. (směje se) Sparta je ohledně trenérů trochu nešikovná. Po odchodu zahraničních hráčů typu Kangy se sice zvedla, ale nepřijde mi, že by šla výrazně nahoru.

Lidovky.cz: Naopak sešívaným se daří i bez Tomáše Součka a Vladimíra Coufala …

Nemají tam nějaké super fotbalisty, ale všichni táhnou za jeden provaz. V derby dominovala, hrála v neuvěřitelné pohodě, ty kluky to bavilo, měli z fotbalu radost. Čeští fanoušci mohou být pyšní, konečně u nás zase máme mužstvo evropských kvalit. To o Spartě říct nelze, její výkonnost je pořád kolísavá.

Lidovky.cz: Byla neproměněná penalta Lukáše Juliše za bezbrankového stavu klíčovým momentem zápasu?

Těžko říct. Kdyby Slavia prohrávala, byla by schopna skóre otočit. Určitě by se ale jednalo o jiný zápas, kdo ví, jak by to dopadlo. Ale slávisté hrají ve velké pohodě a mají sebevědomí, obrat by byl v jejich silách.

Lidovky.cz: Kde hledat hlavní problémy Sparty v derby?

Sparta byla pomalejší, soupeře nedostupovala. Slavisté působili jako hladoví vlci, což byla přitom v minulosti přednost Sparty. Bavil jsem se o tom i s Ivanem Haškem. Sezonu začali dobře, ale pořád to není ono. Podíl na tom má i velký počet zraněných, chybí jim Hložek nebo Štětina, Hancko není úplně fit. Nejsou tak zkonsolidovaní jako jejich rival. Ten výborně presoval, hodně běhal, hráče to bavilo.

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete, že Slavia opět, možná až překvapivě rychle, našla svou herní tvář?

Ze začátku to tak nevypadalo, opory jim chyběly. Prošli si menší krizí, ale zase si našli svoji cestu. Na jejich tažení evropskými poháry nemůžu zapomenout, pořád mám před očima, jak hráli třeba na Chelsea nebo v Barceloně.

Lidovky.cz: Hrají teď na stejné úrovní jako v minulé sezoně?

Opravdu jsou skoro stejně dobří, rozdíl tam vidím jen nepatrný. Ukázal to hlavně zápas v Nice. Samozřejmě, Souček s Coufalem budou chybět vždycky, na ně nedám dopustit. Ale Slavie je dokázala nahradit Provodem, Lingrem, Oscarem a dalšími. Je to opravdu neuvěřitelné.

Lidovky.cz: Co říkáte na výkony Abdallaha Simy, okolo kterého se v posledních týdnech rozpoutal obrovský boom?

Nerozumím tomu. (směje se) Pořád si říkám, že to musí být náhoda. Začátek ve Slavii má neskutečný, vždyť před několika měsíci hrál ještě v Táborsku. Ještě ho nemám tak detailně nakoukaného, takže čekám, co ukáže ve zbytku sezony. Ale to, co předváděl doteď, mě zvedá ze židle. Vypadá opravdu famózně, ale nezakřikněme to.

Lidovky.cz: A zase ho má Slavia. Na podobné klenoty asi mají čuch …

Přesně tak, zase ho má Slavia. (směje se) Realizační tým opravdu odvádí skvělou práci, zásluhu na tom nese i Jaroslav Tvrdík. Vždycky jsem si myslel, že trenér mužstvo nedělá, ale v případě Jindřicha Trpišovského to tak asi bude.

Bude mít Slavia už v lednu problém Simu udržet?

Možná si to přejí, aby odešel. Když pouští hráče do West Hamu za takové peníze, tak proč ne. Oni jsou dostatečně šikovní, pak si najdou zase nového Simu. (směje se) Ale hráčů s potenciálem mají víc, nezapomínejme na Ondřeje Koláře.

Lidovky.cz: Ten ale včera zase udělal zbytečnou chybu ...

To je pravda, v poslední době začíná trochu blbnout. Přijde mi, že se v brance nudí, a tak mu chybí pokora, chce být za každou cenu vidět a zbytečně riskuje. Pořád je to brankář jako hrom, ale případní zájemci ze zahraničí si těch chyb všimnou.