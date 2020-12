Sparta - Slavia 0:3, domácí nedali penaltu, tabulce dál vládnou sešívaní

Praha Fotbalisté Slavie vyhráli v 10. ligovém kole v přímém souboji o první místo v tabulce pražské derby na Spartě jasně 3:0. Obhájce titulu rozhodl na konci úvodního dějství, kdy se mezi 32. a 40. minutou dvakrát trefil Abdallah Sima. Krátce předtím neproměnil domácí Lukáš Juliš penaltu. Po pauze přidal pojistku Ondřej Lingr.

Slávisté vyrovnali loňské vítězství na Letné a počtvrté v samostatné historii vyhráli nad Spartou tříbrankovým rozdílem. Červenobílí v ligové sezoně dál drží neporazitelnost a vedou tabulku už o pět bodů před Spartou. Letenští nezvítězili už 12 soutěžních derby po sobě a nebodovali ve třech z posledních čtyř kol. Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru se derby poprvé v samostatné historii hrálo bez diváků.

„Jestli máme náskok pěti bodů, je to super, ale vůbec nic to neznamená. Víme, jak to bylo před týdnem s Brnem. Sparta vedla tabulku, teď jsme se tam dostali my. Tohle bylo teprve 10. kolo, před námi je ještě 24 kol. Může přijít covid, nedá se nic předvídat,“ řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Oproti čtvrtečnímu duelu Evropské ligy s Beer Ševou (3:0), po němž jeho svěřenci slavili postup do jarní fáze, udělal v zahajovací jedenáctce dvě změny. Do základu se vrátili Bořil a Lingr, jenž dostal přednost před bývalým sparťanem Stanciuem. Za Letenské, kteří ve čtvrtek po prohře v Lille přišli v Evropské lize o naději na postup, nastoupil uzdravený Hancko a Dočkal hrál netradičně v útoku.

V derby se poprvé od podzimu 2008 hrál přímý souboj o první místo v tabulce. Od úvodu byla aktivnější Slavia, která nejprve dvakrát zahrozila z dálky. Lingr v šesté minutě těsně minul a Holešovu ránu vytáhl Nita.

Ve 28. minutě měli jedinečnou šanci na otevření skóre sparťané. Po dlouhém nákopu se brankář Kolář nedohodl s Kúdelou a společně ve vápně srazili Krejčího staršího, Juliš však penaltu zahrál mizerně a nechal vyniknout slávistického gólmana.

Sparta Praha - Slavia Praha 0:3 (0:2) Branky: 32. a 40. Sima, 53. Lingr. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Franěk (video). ŽK: Ladislav Krejčí II, Pavelka, Souček - Kúdela, Traoré. Bez diváků. Sparta: Nita - Pavelka, Čelůstka, Hancko - Vindheim, Trávník (59. Souček), Ladislav Krejčí II, Ladislav Krejčí I (78. Plavšič), Hanousek (46. Karlsson) - Dočkal (78. Karabec), Juliš (86. Minčev). Trenér: Kotal. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík (89. Stanciu), Holeš - Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (76. Provod) - Kuchta (76. Musa). Trenér: Trpišovský.

„Nejdřív jsem Kúdymu řval záda, pak pusť, ale balon se bohužel zastavil. Pak byla srážka a penalta. Jsem rád, že jsem ji chytil a nastartovalo nás to k tomu, že jsme zápas zvládli,“ řekl pro O2 TV Kolář.

Trest přišel záhy. Ve 32. minutě si nikým nehlídaný Sima naskočil na Ševčíkův roh a hlavičkou k tyči otevřel skóre. Sparta opět potvrdila, že v derby často inkasuje po standardkách.

Odpovědět mohl Hancko, ale jeho hlavičku vytáhl Kolář. Ve 40. minutě přidali hosté pojistku. Bořil našel Simu, který si zpracoval míč a po zemi zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Devatenáctiletý senegalský křídelník potvrdil formu a dal sedmý gól z posledních sedmi soutěžních duelů. Poprvé se za Slavii trefil dvakrát v jednom utkání.„Jestliže neproměníte penaltu a pak inkasujete ze standardky gól, to na mužstvo zapůsobí. Kdybychom proměnili penaltu, situace byla jiná,“ poznamenal sparťanský trenér Václav Kotal.

„Jeho herní výkon přitom dnes zrovna nebyl z nejlepších, odvedl hlavně skvělou práci v defenzivě. Ale vždy se dokáže v zápase dostat do šance. Ty dvě gólové situace ho charakterizují. Když dal druhý gól, problesklo mi hlavou, jak dlouho tady bude,“ podotkl Trpišovský.

Sparťanský trenér Kotal se v poločase pokusil oživit hru nasazením Karlssona, ale domácí na zvrat neměli. Naopak v 53. minutě využil Trávníkova podklouznutí Lingr a zpoza vápna k tyči překonal Nitu. Stejný hráč pak zblízka napálil brankáře. Slávisté v závěru dokonce útočili na svou nejvyšší výhru v derby v samostatné historii, další možnosti už ale neproměnili.

„Gól v derby chutná neskutečně. Musím říct, že jsem to ani nečekal. Užívám si to. Jsme strašně rádi, že jsme výhrou v derby potvrdili postup v Evropské lize,“ pochvaloval si Lingr.

„Náš způsob hry se mi nelíbil. Slavia byla pohyblivější, naše kombinace trvá strašně dlouho. Snažíme se hráčům vysvětlovat, že současný fotbal je o rychlosti. Je to v hlavách hráčů,“ dodal Kotal.