Ani proměněná penalta by Spartě nepomohla. Slavia pracuje s hráči lépe než dřív, říká expert O2 TV Rosa

Praha Tomáš Souček je pryč, stejně jako Vladimír Coufal. Fotbalová Slavia si ale umí poradit i bez svých opor, což ukázala nejen v základní skupině Evropské ligy, ale také v nedělním derby pražských „S“ (3:0). „Spartu prostě uběhali. Za jejich úspěchy vidím velké umění trenérského týmu, hráče si vytipovávají dlouhodobě. Ale třeba Sima jim trochu spadl z nebes,“ myslí si Antonín Rosa, bývalý obránce a v současnosti expert O2 TV Sport, která má na českou ligu vysílací práva.

Lidovky.cz: Derby pražských „S“ bylo jasnou záležitostí. Souhlasíte?

Slavia ukázala, že i v této sezoně si hraje vlastní soutěž. Její dominance nad ostatními týmy je jednoznačná. Minulý týden sice zaváhali doma s Brnem (1:1), ale dokázali odpovědět velice povedenými zápasy proti Beer Ševě a Spartě. Myslím si, že si udrží první příčku, a ostatní budou bojovat jen o druhé místo.

Lidovky.cz: Zlomila zápas neproměněná penalta Lukáše Juliše?

V první chvíli jsem si myslel, že ano, ale vzhledem ke zbývajícímu průběhu utkání bych řekl, že ani to by Spartu nezachránilo. I kdyby ji Letenští proměnili, Slavie by skóre, alespoň podle mě, dokázala otočit.

Lidovky.cz: Václav Kotal si stěžoval, že Spartě chyběla rychlost. Máte stejný názor?

Souhlasím, akorát bych to možná trochu otočil. Nemyslím si, že se sparťané špatně hýbali nebo byli pomalí, Slavia je prostě uběhala. Celkově působila živěji a pohyblivěji, ale jde i o to, v jaké rychlosti hráči pracovali, zda byl jejich pohyb efektivní. Sešívání díky tomu získávali odražené míče, byli u všeho dřív a měli jasnou převahu.

Lidovky.cz: Slavia se s odchodem několika opor vypořádala velice rychle, že?

Vidím za tím velké umění trenérského týmu. Říkalo se, že třeba Vladimíra Coufala bude velice obtížné nahradit, ale vidíme, že Slavia se na několika postech dostala ještě o kus dál. Dlouhodobě si vytipovávají hráče, kteří pasují do jejich systému. Především požadují, aby se hráči dobře pohybovali, taktiku už do nich pak dokážou nacpat. Trenér Trpišovský říkával, že každý hráč potřebuje na aklimatizaci zhruba půl roku, ale přijde mi, že se jim to daří ještě rychleji než dříve.

Lidovky: Co říkáte na parádní výkony Abdallaha Simy?

Jeho příběh je trochu souhrou náhod. Kdyby Slavii netrápila marodka, šanci by si asi takhle brzy nedostal. Dá se říct, že jim trochu spadl z nebes. Takového hráče jsme u nás dlouho neviděli, nikdo z nás nedokáže odhadnout jeho limity. Ještě nedávno kopal v druhé lize, teď může být v hledáčku předních evropských klubů.

Lidovky.cz: Kde vidíte jeho největší přednosti?

Má neuvěřitelný pohybový potenciál, ať už jde o dynamiku nebo jeho výskok a timing. V derby se především na začátku dostával k hlavičkám po rohových kopech, z jedné se mu podařilo skórovat. Je okolo něj naprosto oprávněný boom, jsem zvědavý na jeho další kroky.