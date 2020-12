Ironický Neymar bojkotoval ceremoniál s Ronaldem a Messim. Raději si šel virtuálně zastřílet, hru sdílel s fanoušky

Paříž Viditelně rozladěný byl z výsledků ankety The Best pro nejlepšího fotbalistu světa útočník Paris Saint-Germain Neymar. Osmadvacetiletý Brazilec místo účasti na vyhlášení streamoval na populární platformě Twitch počítačovou hru Counter-Strike: Global Offensive a neodpustil si ironickou poznámku.

Pro Neymara byl rok 2020 jako na houpačce. Paris Saint-Germain sice brazilský útočník dotáhl k vítězství ve francouzské Ligue 1 - to je ale pro ropné šejky, kteří vlastní PSG, málo. Očekávání bohatého vedení mohl Neymamr aspol. splnit ve finále Ligy mistrů, ve kterém ale Pařížané podlehli Bayernu Mnichov.

A právě zástupce vítězného Bayernu Robert Lewandowski se stal vítězem ankety The Best pro nejlepšího hráče světa, polský ostrostřelec totiž dovedl Bayern svými zásahy i k vítězství v bundeslize a německém poháru. Druhý v konečném pořadí skončil Cristiano Ronaldo, třetí Lionel Messi.

A Neymar? Ten skončil až na devátém místě. Brazilský útočník navíc ceremoniál, který se kvůli koronaviru uskutečnil virtuálně, rozhodl narozdíl od ostatních bojkotovat.



Místo toho rodák ze Sao Paula přenášel divákům na streamovací platformě Twitch to, jak hraje počítačovou hru Counter-Strike: Global Offensive. „Nyní jsem gamer,“ napsal na svůj účet Neymar, název svého streamu navíc nesl jméno „The Best of CSGO“, čímž viditelně parodoval výsledky fotbalové ankety.

V počítačové hře Counter-Strike: Global Offensive není Neymar žádným nováčkem, fotbalová superstar je totiž investorem a zároveň ambasadorem brazilského týmu Furia, jenž je aktuálně na šestém místě světového žebříčku.

Velkou přízní k této hře se netají ani další brazilští fotbalisté Gabriel Jesus, Philippe Coutinho či hráči West Hamu Ryan Fredericks, Robert Snodgrass a Andriy Yarmolenko.