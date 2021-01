Jablonec nezastavilo ani husté sněžení, z výhry se radovala i Plzeň

Jablonec Fotbalisté Jablonce udolali v 16. kole první ligy Příbram po obratu 2:1. Všechny branky v duelu, který provázelo husté sněžení, padly až po přestávce. Hosty poslal ve 49. minutě do vedení Martin Nový, ale hned za tři minuty srovnal Miloš Kratochvíl, jenž pak v 64. minutě dokonal z penalty obrat. Severočeši vyhráli poosmé z posledních devíti kol a upevnili si druhé místo v tabulce. Příbram venku v této ligové sezoně získala jen dva body a zůstává předposlední.

„Nejvíc si cením si toho, že to hráči na tomhle terénu dovedli otočit. Je vidět, že v nás je morálka a forma z posledních zápasů. Těší nás, že jsme v popředí tabulky. Ale ještě nemáme odehranou ani polovinu soutěže,“ řekl při on-line tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

V Jablonci od začátku utkání hustě sněžilo a těžký terén hráčům komplikoval kombinace. Zápas se brzy proměnil především v boj a na šance se dlouho čekalo. V polovině první půle rozhodčí Zelinka hru na chvíli přerušil a nechal pořadatele očistit lajny.

„Z pohledu terénu a počasí výjimečný zápas, který se už moc opakovat nebude. V podstatě to byl jenom boj, od třetí minuty to byla mydlenice,“ uvedl příbramský trenér Pavel Horváth. „Já tu dva a půl roku hrál, takže to pro mě nebylo vůbec překvapivé,“ dodal.

„Poslední čtyři dny bylo počasí výborné, ale když přijde takováhle sněhová nadílka, nejde s tím nic dělat. Ještě ráno bylo sucho. Regulérní to bylo, rozhodčí terén uznal za způsobilý. Spíš je mi líto, že trávníkáři jsou teď zoufalí, náklady na údržbu trávy budou velké,“ řekl Rada.

V 41. minutě dostal hlavou do sítě balon Martinec, ale sudí už předtím odpískal domácím útočný faul a branku neuznal. Těsně před pauzou v největší šanci první půle hostující gólman Kočí vychytal jabloneckého Doležala.

Po změně stran přispěl k brankám stále horší stav hrací plochy. Ve 49. minutě po centru z levé strany promáchl domácí Martinec a dorážející Nový napálil balon nekompromisně pod břevno.

„Náhodně to tam propadlo, bylo to o vteřině. Nebyl čas, prostě jsem do toho plácnul. V Jablonci jsem hrál, ale nebyl jsem tu zase takovou dobu. Je to gól jako každý jiný, o to horší, že jsme z toho neudělali body,“ litoval Nový, který na severu Čech krátce působil v roce 2016.

Jablonečtí už za tři minuty srovnali. Brankář Kočí byl sice u míče dříve než Doležal, ale na zasněženém terénu mu balon vyklouzl a pohotový Kratochvíl z otočky srovnal.

V 63. minutě pak stejný hráč obrátil skóre. Sudí Zelinka po konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace u monitoru nařídil po Laňkově ruce ve vápně po centru penaltu a Kratochvíl poslal Kočího na opačnou stranu. Jablonecký záložník, který se před jarní částí sezony uzdravil po zranění, se poprvé v ligové kariéře trefil dvakrát v jednom duelu.

„Jsem na penaltu určený. A nechci to prozrazovat, takže řeknu, že jsem byl rozhodnutý, kam to kopnu,“ řekl s úsměvem Kratochvíl. V 75. minutě mohl dokonce završit hattrick, ale v další šanci mířil vedle. „Jsem rád, že jsem dal dva góly. Mrzí mě hrozně moc, že jsem nedal hattrick, protože by byl první. Ale už jsem tam sotva doběhl,“ dodal.

Příbram se v pětiminutovém nastavení tlačila za vyrovnáním, dopředu se vysunul i brankář Kočí, ale Jablonec už tři body udržel. Hosté stejně jako ve středeční dohrávce v Českých Budějovicích neudrželi vedení a prohráli 1:2.

„Hned ve 49. minutě jsme inkasovali po nevinné akci. Na tomhle terénu to pro nás bylo hodně nepříjemné, ale bylo vidět, že hráči chtějí zvítězit,“ uvedl Rada, který v minulosti trénoval Příbram.

„Vedli jsme v Českých Budějovicích, vedli jsme tady. Jsem zklamaný, že nemáme ani bod. Měli jsme jich mít víc. Terén nám nahrával, i to vedení nám nahrávalo. Troufnu si říct, že jsme se zase porazili sami,“ dodal Horváth.