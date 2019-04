Jak se zbavit trenéra? Stačí použít Twitter, myslí si fotbalový Curych

PRAHA Konec spolupráce mezi bývalým francouzským reprezentantem Florentem Maloudou a švýcarským FC Curych měl do idylky daleko. Bývalý osmatřicetiletý záložník se o konci v klubu dozvěděl přes sociální sítě.

Malouda přišel do Švýcarska před dvěma měsíci jako trenér útočníků a mladých hráčů. Jenže podle vedení klubu se více zaobíral jinými projekty, a na trénování fotbalistů neměl čas. Pátý tým švýcarské nejvyšší soutěže tak na Twitter napsal, že se klub s trenérem domluvil na ukončení smlouvy.

