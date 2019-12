Jak si Dortmund koupil monstrum jménem Haaland. Přichází vysněná střelecká posila

Dortmund Na papírek si v angličtině psal předsevzetí do nového roku: naučit se německy, dávat góly, užívat si atmosféru fanoušků z jižní tribuny, které se říká Žlutá zeď, vyhrát ruhrské derby proti Schalke... „Kdo si to píše přání do roku 2020?“ ptá se fanoušků v krátkém videu na klubovém webu Borussia Dortmund.

Originálně představil Dortmund svou nejnovější posilu. Vysněnou posilu. Erling Braut Haaland, devatenáctiletý norský útočník, jeden z nejžádanějších fotbalistů současnosti. Nešel do Manchesteru United, který vede jeho krajan Olle Gunnar Solskjaer, jenž Haalanda dobře zná a nedávno ho trénoval v Molde. Už podruhé poděkoval za zájem Juventusu Turín. Neslyšel ani na nabídku RB Lipska, které snad mohlo mít i předkupní právo, když je propojené majetkově s Red Bullem Salcburk, kde Haaland dosud působil. Vybral si Borussii Dortmund, elitní německý klub, který má nejvyšší návštěvy v Evropě. „Rozhodl se pro sportovní růst a perspektivu, kterou jsme mu nabízeli. Naše vytrvalost se vyplatila,“ radoval se klubový šéf Hans-Joachim Watzke. Erling Braut Haaland slaví branku v Lize mistrů. Před Vánoci pozval do Dortmundu celou Haalandovu rodinu a zřejmě na ni dobře zapůsobil. Koho si Dortmund v přepočtu za půl miliardy korun (Haalandova výstupní klauzule) koupil? Nadaného útočníka, střelce, který je na devatenáct let abnormálně vyspělý fyzicky. Atletický a silový typ fotbalisty, který je enormně rychlý a na svou výšku 193 centimetrů nebývale šikovný. Rádi bychom ho u nás dál fotbalově rozvíjeli. Je mu devatenáct a kariéru teprve začíná,“ podotkl Michael Zorc, sportovní ředitel Borussie. „Je rád středem pozornosti,“ říká o něm kouč Olle Gunnar Solskjaer. „Libuje si v tom, když cítí tlak, zodpovědnost, velká očekávání. Zvládá to dobře, udržuje si koncentraci a chladnou hlavu.“ Haaland je objevem podzimu. V šesti zápasech Ligy mistrů dal osm gólů, ve čtrnácti utkáních rakouské ligy se trefil šestnáctkrát. Před Vánoci byl v Rakousku vyhlášen nejlepším fotbalistou roku. „Je fenomenální,“ řekl o něm spoluhráč Maximilian Wöber ze Salcburku. „S jeho výškou je tak hbitý a skvěle umí s míčem. Když proti němu hrajete na tréninku, je to strašně těžké a v podstatě ho můžete jen faulovat. Jednou bude jedním z nejlepších útočníků na světě.“ Erling Braut Haaland slaví se svým týmem další branku v LM. Jeho příběh je díky zářijovému hattricku při premiéře v Lize mistrů proti Genku známý. Narodil se v Leedsu, kde jeho otec Alf-Inge poslední tři roky minulého století (1997 až 2000) hrával. „Jednou bych chtěl s Leedsem vyhrát Premier League,“ nechal se Haaland kdysi slyšet. Po návratu do Norska nastupoval ve svých patnácti ve třetí norské lize za Bryne. Byl hubený, rozhodně nevypadal na „monstrum“, ve které během pár let vyrostl. O dva roky později ho získalo Molde, které vedl Solskjaer. Za dva roky se vytáhl o sedmnáct centimetrů, nabral svalovou hmotu. Tenkrát mu říkali, že v sedmnácti má tělo šestadvacetiletého muže. Ve své druhé sezoně v Molde (kalendářní rok 2018) dal dvanáct branek, z toho čtyři za 17 minut proti Bergenu. Další čtyři přidal v kvalifikaci o Evropskou ligu. V lednu 2019 ho koupil Salcburk. Proč právě do Rakouska, když ho chtěl Leverkusen i Juventus? „Zájem Juventusu mi lichotil, ale na takový tým bylo ještě brzo,“ poznamenal Haaland. „Salcburk mě chtěl nejvíc a já tušil, že mi bude nejvíc sedět.“ První měsíce se rozkoukával, takřka se o něm nevědělo. Připomněl se v Polsku na mistrovství světa do dvaceti let. Po dvou porážkách si Norové podali Honduras 12:1 a Haaland dal devět gólů. Rozjel se a už se nezastavil, na podzim uchvátil. Až tak, že největší norské noviny věnovaly moře prostoru pohárovému zápasu Salcburk - Rapid Vídeň. I když do té doby o rakouském fotbale takřka vůbec nepsaly a Haaland nakonec kvůli nemoci nenastoupil. Než poprvé zazářil v Champions League v památném duelu proti Genku (6:2), cestou na trénink potkal spoluhráče Andrease Ullmera, který byl na procházce s dcerou. Haaland přibrzdil své auto, stáhl okénko, usmál se a zesílil radio, ve kterém hrála znělka Ligy mistrů... „Přestup do Salcburku bylo dosud moje nejlepší rozhodnutí v životě. Za poslední rok se toho tolik stalo, že je těžké tomu uvěřit. Dostal jsem šanci se učit v perfektním prostředí. Jsem za to vděčný a jsem hrdý, že jsem byl součástí tohoto týmu,“ loučil se Haaland. „Byl čas jít dál, ale vždycky se s radostí budu do Salcburku vracet.“