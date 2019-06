Jasný cíl českých fotbalistů, s Balkánci potřebují Šilhavého svěřenci šest bodů

Praha Hodně špatné to bylo v březnovém úvodu kvalifikace ve Wembley. Tragický výsledek 0:5 se stal rekordní porážkou v dějinách české reprezentace, bezkrevný výkon znejistil zastánce kouče Jaroslava Šilhavého a jeho nominace. Aby se vše zpátky nasměrovalo k reálnému splnění postupového cíle, tedy skončit ve své skupině A do druhého místa, musí Češi z balkánského dvojzápasu vydolovat šest bodů.

Už v dnešním duelu s Bulharskem v Praze na Letné se ukáže, zda si Češi vůbec zaslouží nárokovat si postup mezi evropskou elitu, kde v samostatné historii ještě nechyběli. A zda Šilhavý naváže na loňský podzim, v němž po nástupu do funkce jeho svěřenci vyhráli tři zápasy ze čtyř. „Hrajeme doma, chceme vyhrát oba zápasy, trošku se i rehabilitovat po Anglii. Budou to pro nás možná klíčové zápasy celé kvalifikace. Věřím, že nás doma podpoří fanoušci a my se jim odměníme body,“ předesílá Šilhavý.

A v bojovné náladě půjdou dnes do zápasu s Bulharskem i jeho svěřenci. „Proti Anglii jsme to odehráli strašně, nic si nesedlo. Teď máme šanci na nápravu. Chceme ukázat, že zápasy, ve kterých jde o všechno, zvládneme,“ věří obránce Pavel Kadeřábek. A tak to přesně je. Češi musí změnit úplně všechno a ze všeho nejvíc aktivitu, protože ve Wembley hráli tak, jako by vůbec nepomýšleli na bodový zisk. To znamená od začátku převzít taktovku hry a diktovat tempo.

„Všechna mužstva jsme viděli na videu a můžu říct, že ani Kosovo není vůbec špatný tým. Ale na to my absolutně nemůžeme koukat. Chceme postoupit a basta, takže tyhle soupeře musíme porážet. Kvalitativně jsou za námi, to je zkrátka realita,“ poukázal Kadeřábek na fakt, že Bulhaři hráli naposledy na Euru v roce 2004 a z úvodních duelů s Černou Horou a Kosovem získali jen dvě remízy 1:1. To vedlo k trenérské rošádě – Petara Hubčeva nahradil Krasimir Balakov. A Černohorci se na žádný velký turnaj jako samostatný stát ještě nedostali.

Změna na bulharské lavičce vnáší do taktické přípravy českého týmu otazníky. „Uvidíme, co tam nový trenér udělá. Co jsem slyšel, chtěl hrát rozestavení 4-3-3, ofenzivně, držet balon. Ale uvidíme, jestli během jednoho srazu je schopen překopat tým k obrazu svému, nebo se to bude odvíjet od těch základů, co měli předtím,“ říká gólman Tomáš Vaclík.



Právě ten se mezi tři tyče dnes postaví. Jiří Pavlenka, který v poslední době zastával post brankářské jedničky, totiž výběr opustil kvůli potížím se zády. „Není to stoprocentní, tak jsme nechtěli riskovat,“ uvedl včera Šilhavý s tím, že Vaclíka a Tomáše Koubka zřejmě doplní Ondřej Kolář.

Klíčovou fází však tentokrát bude útok, který si musí poradit i bez chybějících špílmachrů Bořka Dočkala a Vladimíra Daridy. „Jsou to výborní hráči, ofenzivně ladění, doma bychom je potřebovali. Tudíž taktika bude trošku jiná než s nimi, jsou tam další hráči. Ale ať už tam bude kdokoliv, musíme dávat góly, abychom vyhráli,“ ví Šilhavý a dodává: „Pro mě osobně je to asi nejdůležitější zápas.“