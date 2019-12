Jde vidět koncepční práce trenéra, progres ve hře. K ideálu máme ale stále daleko, tvrdí Lischka

Ostrava Měli šest přímých střel na bránu, soupeř jedinou. „Jedna věc jsou statistiky, druhá je realita na hřišti,“ upozornil sparťanský stoper David Lischka po remíze 0:0 v Ostravě.

Sparta po ztrátě ve 20. kole Fortuna ligy neudržela třetí příčku a přezimuje čtvrtá.

„V Ostravě je pro Spartu nepříjemné prostředí. Ať už kulisou, nebo i tím, že protihráči se na tohle utkání vždycky dobře připraví a vyhecují. Měli jsme více tutových šancí, ale bohužel jsme je nedali,“ litoval Lischka.

Baník hrál s pětičlennou obranou, se třemi stopery. Bylo pro vás o to těžší prosadit se?

Během týdne jsme si ukazovali, že takto hráli proti Slavii, kdy jim to v poháru vyšlo. Spíše jsme ale čekali, že budou hrát se čtyřmi obránci. Ale když oznámili sestavu, všechno bylo jasné.

Jak vám osobně se hrálo proti klubu, v němž jste začínal?

Moc jsem se těšil. Dvacet lístků jsem si vzal a dal je známým. Je to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, ale situace je taková, že teď hraju ve Spartě, kde jsem šťastný.

Robert Hrubý v souboji s Guélorem Kangou.

































Často se propíraly chyby stoperů Sparty. Je čisté konto s Baníkem pro vás povzbuzením?

Jo, dneska to utkání nebylo jednoduché. Byla to válka plná soubojů a myslím si, že jsme to zvládli, uskákali. Baník měl v prvním poločase hodně rohů, tam měli velkou převahu. Na posledních deset minut nastoupil Milan Baroš a když tam jen on, máme to vždycky těžší.

Jak se vám hraje uprostřed obrany s Mandjeckem?

Až na tu jednu moji chybu v Plzni, tak nám to šlo. Semih Kaya se zranil, nebyl k dispozici, takže variantou byl Mandjeck. Sehráváme se a dneska jsme rádi za tu nulu.

Po osmi zápasech jste nedali gól. Čím to bylo?

Příležitosti jsme měli. Jen jsme se netrefili.

Deváté utkání za sebou jste neprohráli. Je znát zlepšení?

Nějaká série je vždy povzbuzující, ačkoliv jsem ani nevěděl, kolikáté utkání to bylo... Určitě je lepší jít do zimní přestávky s touhle šňůrou a na jaře se ji pokusit ještě natáhnout.

Přezimujete čtvrtí. Můžete s tím být spokojeni?

Určitě ne. Cíle a plány Sparty jsou úplně někde jinde. Ale tabulka je hodně vyrovnaná. V zimě musíme zapracovat a jít do toho naplno, aby se nám podařilo dostat se co nejvýše. Na druhou Plzeň máme ztrátu čtyři body, ale ještě uvidíme, jak bude hrát v neděli.

Po špatném vstupu do ligy jste zabrali. Už je to Sparta, jaká by měla být?

Jde vidět koncepční práce trenéra, progres ve hře. Jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Ale k ideálu máme daleko. V zimě uvidíme, jaké budou změny, ale ten tým bude zase více pohromadě pod stejným trenérem. Všechno si ale musí ještě lépe sednout, abychom se k dokonalosti přiblížili.