Je to stejné, jako by nebyla na hokeji rolba. Nařiďte povinné kropení trávníků, volá Hašek

MLADÁ BOLESLAV Podle trenéra fotbalistů Bohemians Praha 1905 Martina Haška by se v první lize mělo zavést nařízení, že trávníky musí být před zápasem řádně pokropené. Na suchém trávníku podle něj trpí kvalita fotbalu podobně, jako je tomu u hokeje na ledě neuklizeném rolbou.

„Hřiště by mělo být nakropené, aby byl trávník mokrý a balon po něm jezdil rychle. Jestli chceme hrát rychlý fotbal, pojďme udělat rychlé hřiště,“ řekl Hašek na tiskové konferenci po prohře 0:3 v Mladé Boleslavi, kde trávník nakropený nebyl.

„Ale to se nevymlouvám, já to tvrdím neustále,“ dodal kouč Bohemians.



„Pojďme zavést povinnost kropit hřiště, aby přihrávky chodily ostře od nohy. Je to jak v hokeji. Když je led upravený rolbou, tak jim puk klouže. Ale když ho rozjezdí, tak stojí hokej za prd. Ale proto mezi třetinami led upravují. Proto bych se rád dočkal toho, že hřiště v lize bude mokré,“ prohlásil Hašek.

Rovněž poukázal na to, že rozhodčí často nepískají fauly, pokud hráč neupadne, což hráče podporuje v tom, aby se nesnažili souboje ustát a padali.

„Viděl jsem jasný faul, ale hráč nespadl a sudí to neodpískal. Vsadím se, že by písknul, kdyby hráč spadl. To pak nutí hráče padat. A diváci nejsou zvědaví, aby hráč padal, když nemusí. A já nechci učit své hráče padat,“ uvedl Hašek. „Ale sudí mi v tom musí pomoc,“ dodal.

Podle něj může být důvodem skutečnost, že rozhodčí nepískají jen to, co vidí, ale že zároveň přemýšlejí o následcích.



„Chápu, že to mají sudí těžké, ale já prostě mám dojem, že sudí ne vždy pískají to, co vidí, ale že to ještě podrobují analýze a zvažují, co se stane, když to odpískají. A to je špatně pro fotbal,“ řekl Hašek.

„Já bych jen chtěl, aby pískali to, co vidí. Když moji hráči udělají čtyři penalty, tak ať čtyři odpíská, a ne, že třetí už ne, protože předtím odpískal dvě,“ dodal.

Prohru v Boleslavi ale na sudí rozhodně nesvaloval, jelikož ho zklamal především výkon jeho hráčů.

Dokonce je v nadsázce zkritizoval za použití přirovnání k oslavám stého výročí vzniku Československa, které se slavilo na všech ligových stadionech.

„Jenže hráči to nepochopili a mysleli si, že tu něco slaví Mladá Boleslav a že mi jsme jen sparing a podle toho se budeme chovat. V prvním poločase jsme na hřišti neexistovali a nasazení nemělo nic společného s nejvyšší soutěží a s Bohemkou.“

„O poločasu jsem hráčům vysvětlil, že je to slavnost celého státu. Ve druhé půli jsme pak hráli lépe,“ prohlásil sarkasticky Hašek. „Ale když špatně začneš, tak se od tebe odvrátí fotbalový bůh,“ doplnil.



Přísnější měřítko podle něj snesl jen bahrajnský útočník Júsuf Hilál.

„Byl nejsebevědomější a nejaktivnější. Snažil se hrát to, co umí. U ostatních hráčů v ofenzivě jsem viděl nějaký problém. Buď jim to neběhalo, byli ustrašení, nebo nehráli to, co mají. Kdyby všichni naši hráči odvedli takový výkon jako Júsuf, výsledek by byl jiný. Ale dnes na to byl sám. A to netvrdím, že hrál nějaký fantastický zápas,“ dodal Hašek.