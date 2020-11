Jediný Čech, kterého vedl věhlasný trenér Löw: Neuvěřitelně lidský člověk, chtěl hrát fotbal pro lidi

Plzeň Jako jediný z českých fotbalistů měl možnost působit pod německým trenérem Joachimem Löwem. Patrik Ježek na kouče světového ražení vzpomíná během působení v dresu Tirol Innsbruck jenom v dobrém. „O soupeřích jsme vždycky věděli všechno až do největších detailů, po ztrátě míče ihned vysoký presink na obránce, Joachim chtěl hrát hodně pro lidi. Vzpomínky mi na něj zůstávají jenom pozitivní, byl hodně lidský,“ říká Ježek v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pod trenérem Joachimem Löwem jste působil jako hráč v Tirol Innsbruck, jak na něj vzpomínáte?

Je to už devatenáct let, ale vzpomínky mi na něj zůstávají jenom pozitivní. Největší zážitek s ním mám, když jsme hráli v neděli zápas a moje manželka byla těhotná. Už během rozcvičky jsem měl deset zmeškaných hovorů a tušil jsem, že se něco děje. Vytočil jsem mobil a do toho mě viděl trenér Löw a jen mi říkal: Patrik, přece nemůžeš volat před zápasem, jdeš za chvilku na hřiště. Já jsem mu vysvětlil situaci, že moje manželka rodí a on pro to měl hned pochopení a pustil mě. Dcera se mi narodila ve čtyřicáté minutě zápasu a lékaři si ze mě dělali srandu, že ještě můžu naskočit do druhého poločasu. Celkově na něj vzpomínám jako na lidského trenéra.

Lidovky.cz: Dokázal se Löw někdy i rozčílit?

Když se nám dařilo, tak byla nálada v kabině vždycky optimální. O soupeřích jsme vždycky věděli všechno až do největších detailů, když ale nebylo něco podle jeho představ, tak nás seřvat dokázal. Přijde mi to ale normální, mužstvo potřebuje podobný přístup, když se mu nedaří a k fotbalu to patří.

Lidovky.cz: Změnilo se za ty roky nějak jeho pojetí fotbalu?

Do Innsbrucku přišel z Fenerbachce a od začátku chtěl hrát útočný fotbal. Po ztrátě míče ihned vysoký presink na obránce, Joachim chtěl hrát hodně pro lidi. Když to vezmu do německé reprezentace, tak se mu ten herní styl dařil razit během těch úspěšných roků, poslední dva roky už jsou ale slabší. Může za to i obměna kádru, mužstvo se omlazuje.

Lidovky.cz: Řada německých fanoušků i bývalých hráčů volá po konci Löwa u reprezentace, souhlasíte s nimi?

Löw je služebně nejstarší trenér u německé reprezentace, nechci ale tvrdit, že už by mužstvu neměl co dát. Píše se o tom, že by mužstvo měl převzít Hans Flick nebo Jürgen Klopp, aktuálně ale bude hodně záležet na výsledcích. Smlouvu má ještě na dva roky a ja říkám, že může být pro německý fotbal stále přínosem.

Lidovky.cz: Mluvil i s hráči jednotlivě nebo tuto práci nechával na asistentech?

Joachim byl hodně komunikativní, takže si i často bral hráče na osobní pohovory, kde jim vysvětloval, co by si od nich představoval. Já s ním osobně taky mluvil. Věděl o mně, že neumím bránit. Řekl mi, abych pravého obránce zaměstnával útočnými výpady natolik, aby už pak neměl síly na útočení. V Innsbrucku, kde jsme se setkali, měl těžkou pozici, protože jsme půl roku nedostávali výplatu a hráli zadarmo, on přesto dokázal udržet pozitivní náladu. Když se vyhrávalo, tak jsme si místo tréninku zahráli nohejbal, snažil se to různě prokládat, abychom hráli s chutí. Měli jsme tam výbornou partu.

Lidovky.cz: V rakouské lize jste strávil podstatnou část své kariéry, byly tehdy podmínky a zázemí lepší než v Česku?

V osmadevadesátém jsem odcházel z Plzně do Innsbrucku a Viktorka v té době ještě nebyla takový mančaft, pohybovali jsme se na hranici první a druhé ligy. Do Rakouska si mě vytáhl trenér Cipro a v té době tam byly podmínky nesrovnatelně lepší. Innsbruck roku 2002 zkrachoval a já se po roce dostal na půl rok do Sparty. Když to ale porovnám s obdobím, kdy jsem byl v Austrii Vídeň a patřil k nejlépe placeným hráčům rakouské ligy, tak se to ani nedá srovnávat, v Rakousku ale celkově byly lepší podmínky. V současnosti je na špičce Salzburg, který má spoustu peněz a třetí nejlepší akademii na světě, mají obrovský tréninkový komplex. V Čechách ale fotbal v poslední době udělal taky velký krok nahoru.

Lidovky.cz: Takže se i reprezentaci blýská na lepší časy?

Já doufám, že ano. Bylo tam takové hluché období, Souček s Coufalem hrají v Anglii a chválí si je tam, Schick má zase čich na góly. Věřím, že se k nim začnou přidávat i ostatní hráči a myslím si, že by reprezentační budoucnost nemusela být vůbec špatná.