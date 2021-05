Jsem plný sil, řekl na startu druhého angažmá v Plzni trenér Bílek

Plzeň Plný sil se na startu druhého trenérského angažmá u fotbalistů Plzně cítí Michal Bílek. Na lavičce Kazachstánu skončil už v listopadu. Návrat do Viktorie se podle něj zrodil velice rychle. Za cíl mužstva ve zbytku sezony považuje umístění na příčkách zaručujících účast v evropských pohárech. Obnovenou premiéru v Plzni prožije ve středeční ligové dohrávce na hřišti pražské Sparty, v níž působil jako hráč i kouč.

Vedení západočeského klubu odvolalo v neděli trenéra Adriana Guľu po sobotní ligové remíze 3:3 s předposlední Příbramí. Kolo předtím utrpěla Plzeň pod vedením slovenského kouče debakl 1:5 na hřišti mistrovské Slavie.



„Seběhlo se to hrozně rychle. Po zápase s Příbramí mě s nabídkou kontaktoval pan Šádek a já jsem souhlasil. Během jednoho dne tak bylo vše dořešené. Měl jsem asi pětiměsíční pauzu. Jsem tedy plný sil a těším se na to,“ řekl v rozhovoru pro klubový web Bílek, který podepsal smlouvu do roku 2023.

V Plzni poprvé působil na začátku sezony 2006/07. Po pěti kolech ale odešel do Sparty, s níž v témže ročníku získal double za vítězství v lize a domácím poháru. Tehdy hrál za Pražany i Pavel Horváth, který Bílkovi bude dělat asistenta. V týmu zůstali i slovenský asistent Marek Bakoš a jeho krajan Matúš Kozáčik jako trenér brankářů.

„Byl jsem tu krátce a od té doby se toho změnilo opravdu moc. Je tu nový stadion, nové tréninkové plochy, zázemí. V Plzni se udělal obrovský kus práce,“ uvedl šestapadesátiletý rodák z Prahy.

S týmem se teprve seznamuje. „Když jsem tu působil jako trenér, tak tu byl ještě David Limberský. Trénoval jsem jej tedy jak v klubu, tak v národním týmu. Je to jediný hráč, kterého znám,“ prohlásil Bílek.

S prvním tréninkem panovala z jeho strany spokojenost. „Byl taktický, je totiž dva dny před zápasem. Řekli jsme si, jak bychom asi chtěli hrát. Mám z toho dobré dojmy,“ konstatoval někdejší hráč Betisu Sevilla, Žižkova nebo Teplic.

Čtyři zápasy před koncem ligové sezony včetně odloženého duelu se Spartou zaostává Plzeň na páté příčce tabulky o čtyři body za Slováckem, které drží poslední místo znamenající účast v evropském poháru.

„Ambice zůstávají vysoké. Do konce zbývají čtyři ligové zápasy a finále domácího poháru se Slavií. Naším cílem je dostat se do kvalifikace evropských soutěží. Věřím tomu, že kádr je tu dobrý. Potřebujeme zabrat hned v prvním zápase proti Spartě. Věřím tomu, že sezona bude ještě úspěšná,“ řekl Bílek.

Lituje, že na přípravu proti Spartě nemá více času. „Asi bych byl radši, kdybychom měli více tréninků, abychom si řekli, jak chceme hrát, a hráči to plně pochopili. Ale nic se neděje. Ve středu nás čeká důležitý zápas. Kádr je tu dobrý, hráči určitě bleskově pochopí, co po nich chci, a věřím, že odvedeme kvalitní práci s dobrým výsledkem už ve středu,“ uvedl bývalý trenér Teplic, Blšan, Jihlavy, Zlína, FC Astana nebo české reprezentace.

Na utkání proti někdejšímu zaměstnavateli se těší. „Očekávám zajímavé utkání. Sparta v posledním zápase hrála velmi dobře a vyhrála, takže v ní určitě bude lepší atmosféra než předtím. My máme co napravovat. Věřím tomu, že výsledkově zabereme a do konce sezony získáme tolik bodů, které nám zaručí účast v evropských soutěžích,“ prohlásil Bílek.