Juventus odvolal po neúspěchu v Lize mistrů trenéra Sarriho, jeho místo nahradí legendární Pirlo

Turín Maurizio Sarri byl den po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů od Lyonu odvolán z funkce trenéra fotbalistů Juventusu Turín. Na lavičce ho nahradil bývalý kapitán italské reprezentace Andrea Pirlo, který povýšil od týmu do 23 let. Se "Starou dámou" uzavřel smlouvu do 30. června 2022.

Jednašedesátiletý Sarri dovedl Juventus v sezoně přerušené pandemií nového koronaviru k rekordnímu devátému titulu v italské lize za sebou, na evropské scéně ale neuspěl. Turínský celek v páteční odvetě osmifinále Ligy mistrů sice zvítězil nad Lyonem 2:1, v kombinaci s domácí výhrou 1:0 v prvním utkání ale postoupil Olympique. Sarrimu byl vytýkán neatraktivní herní styl. „Klub by rád poděkoval kouči za to, že napsal díky devátému ligovému triumfu za sebou novou kapitolu v historii Juventusu, což bylo vyvrcholení jeho osobní cesty, během níž vyšplhal všemi kategoriemi italského fotbalu,“ uvedl Juventus po Sarriho odvolání. Neapolský rodák začal trénovat před 30 lety na amatérské úrovni a ke špičkovým týmům se propracoval až v posledních sezonách. Juventus si vybral náhradu za Sarriho z vlastních zdrojů. Rozhodl se pro Pirla, který teprve před týdnem převzal v turínském klubu tým do 23 let. Jednačtyřicetiletý bývalý záložník má před sebou první velké trenérské angažmá. Pirlo za Juventus hrál v letech 2011 až 2015. Působil také v milánských týmech Inter a AC, s nímž dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Je rovněž mistrem světa z roku 2006. V italské reprezentaci odehrál 116 utkání a v devíti z nich dělal kapitána. Sarri převzal Juventus vloni v létě po Massimilianu Allegrim, o jehož návratu na lavičku „Staré dámy“ se spekulovalo. Média se netrefila ani do dalších jmen, mezi nimiž figuroval dokonce i kouč Realu Madrid Zinédine Zidane. Sarri si udělal jméno během tříletého působení v Neapoli, s níž v letech 2015-18 skončil v italské lize dvakrát druhý za Juventusem a jednou třetí. V minulém ročníku trénoval Chelsea a vyhrál s ní Evropskou ligu.