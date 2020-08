VIDEO: Slavia proti maďarskému vicemistrovi otočila skóre a vyhrála 3:1, výstavně se trefil Stanciu

renér Slavie Jindřich Trpišovský na rozdíl od úvodního vítězného duelu se St. Pöltenem (5:0) tentokrát vsadil na tradiční rozestavení se čtyřmi obránci. Základní sestava do velké míry kopírovala tu z uplynulé jarní části sezony, pouze na stoperu nastoupila jedna z letních posil Karafiát.

Slávisté od deváté minuty prohrávali poté, co Zivzivadze potrestal z penalty faul Bořila ve vlastním vápně. Tři minuty po pauze favorit po nacvičeném signálu srovnal. Ševčík nacentroval z rohu těsně za vápno a Rumun Stanciu ukázkovým volejem do šibenice nedal brankáři šanci.

