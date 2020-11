K postupu vede jen výhra

PLZEŇ/PRAHA Po druhé porážce se Skotskem v půli října to vypadalo, že mohou čeští fotbalisté na první místo ve své skupině B2 zapomenout. Ostrované si však v neděli nedokázali poradit s rozklíženými Slováky, prohráli na jejich půdě 0:1 a naopak Češi si výhrou ve stejném poměru nad Izraelem udrželi šanci na skupinové vítězství a postup do nejvyššího patra Ligy národů.

Rozdíl mezi oběma kandidáty na prvenství činí jediný bod, ovšem lídr ze Skotska má s Čechy lepší vzájemné zápasy, což je v případě rovnosti bodů rozhodující kritérium. Svěřenci kouče Šilhavého tak musí v Plzni Slováky porazit a zároveň spoléhají na to, že Skotové nevyhrají v souběžně hraném duelu v Izraeli.



„Hrajeme o vítězství, a jestli to přinese prvenství a tím pádem postup do elitní skupiny, bylo by to skvělé,“ prohlásil při včerejší online tiskové konferenci Jaroslav Šilhavý.



Šilhavý na Slováky umí

Tomu se zatím vyvedla všechna tři utkání proti Slovákům, do nichž český výběr jako hlavní trenér vedl. Poprvé šlo o jeho debut ve funkci, v níž se předloni v říjnu uvedl výhrou 2:1 v Trnavě. V odvetě pak Češi porazili Slováky 1:0 a zvítězili také v zářijovém úvodním utkání letošního ročníku Ligy národů v Bratislavě (3:1).

„Není to jen o mně. Vždy když jsme vstupovali do derby, bylo to cítit z obou stran. My byli v těch třech zápasech vždy šťastnější a možná i v některých lepší. V posledním zápase jsme Slováky přehráli, i když sestavy byly trochu kombinované. Dovedu si představit, že po postupu na mistrovství Evropy, který se jim povedl, budou hodně nabuzeni a budou nám to chtít spočítat,“ předpokládá Šilhavý.

Slováci mají čerstvě za sebou dvě vítězná utkání. Minulý čtvrtek porazili v Belfastu ve finále baráže o Euro Severní Irsko 2:1 po prodloužení a postoupili stejně jako před čtyřmi lety na závěrečný šampionát. V neděli pak zdolali 1:0 Skotsko. Lepší nástup si Štefan Tarkovič, který na trenérské pozici nahradil odvolaného Pavla Hapala, nemohl přát. Sedmačtyřicetiletý kouč přitom proti Skotům vyrukoval s pětičlennou zálohou, v níž netradičně nebyl ani jeden křídelní hráč.

„Výhra nám dodá další sebevědomí, nechceme být poslední. Půjdeme se do Česka poprat o dobrý výsledek a o to, abychom se dokázali posunout dál,“ uvedl Tarkovič po nedělním vítězství.

Vrátí se Dočkal?

Proti Izraeli mohl být Šilhavý spokojen s aktivním vstupem do zápasu, který přinesl rychlé vedení, ovšem postupně výkon českého týmu uvadal. I proto trenér zvažoval, zda nasadí stejnou sestavu, nebo přistoupí ke změnám. Ve hře je i návrat záložníka Dočkala. „Ještě přemýšlíme, jak to postavíme, nejsme úplně rozhodnuti. Samozřejmě Bořek figuruje mezi možnými variantami,“ nastínil Šilhavý s tím, že jasněji bude mít po večerním tréninku.

Bořek Dočkal v akci při utkání s Německem.

Případný postup do nejvyšší ligy A by devětapadesátiletý lodivod uvítal. „Měli bychom se od nejlepších týmů učit, konfrontovat se s nimi a tím pádem určitě každý z nás poroste. Myslím, že i pro diváky by to bylo skvělé. Věřím, že příště už to bude s nimi,“ doufá kouč.



Triumf ve skupině může přijít vhod i jinak – jako cesta na mistrovství světa 2022 přes baráž. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace. A na světovém šampionátu Češi poprvé a zatím naposledy startovali v roce 2006.