Karlsson po výbuchu Sparty nehledal výmluvy: Hrozné. Budějovice musíme porážet i bez zraněných opor

Praha Byl jedním z mála hráčů, které mohl trenér sparťanských fotbalistů po utkání s Českými Budějovicemi (2:4) pochválit. David Moberg Karlsson byl autorem prvního gólu, snažil se rozbíjet jihočeskou defenzivu, ale také viděl, jak si jeho tým počínal naivně v obraně.

Karlsson nehledal po žalostném výkonu Sparty omluvu. „Celé je to naše chyba. Když dáte doma dva góly a chcete být top tým, musíte dokázat vyhrát. Ale dostat čtyři góly, to je skutečně hrozné, bránili jsme všichni špatně,“ zkritizoval výkon Letenských.



Sparta sice soupeře přestřílela, ale každá akce hostů byla nebezpečná. „Jak dostali míč na naši polovinu, tak z toho byla šance. Zatímco my jsme tlačili pořád, ale nebylo z toho skoro nikdy nic. Musíme pracovat jako celý tým, to není věc individualit. Vyhráváme společně, prohráváme společně,“ prohlásil švédský záložník.



Věří, že se sparťané nastartují ve čtvrtečním pohárovém duelu proti Celticu. Zápas se skotským soupeřem by mohl trápící se tým podle něj nakopnout.

„V Evropské lize asi nebude úplně záležet na dlouhodobé formě, tam musíme být dobří v ten jeden den. Do Glasgow jsme taky nejeli v dobré náladě po prohře v Miláně a bylo to dobré. To můžeme dokázat znovu, ale musíme hrát úplně jinak,“ řekl Karlsson.

Stejně jako trenér Václav Kotal navíc nechce ztrátu formy hledat pouze v řadě absencí. „Samozřejmě, chybí nám nejlepší střelec minulé sezony, chybí nám tři stopeři, nemáme Hložana. Je toho strašně moc, samí skvělí hráči. Ale i bez nich jsme dobrý tým, který by měl bezpodmínečně zvládat zápasy proti Českým Budějovicím. Není nás tu dvanáct, abychom se vymlouvali na zranění,“ prohlásil Karlsson.