Kdo se stane novým předsedou FAČR? Skloňuje se jméno Poborského, ale i Čtvrtníčka s Řepkou

Český fotbal se po letech opět zmítá v korupční kauze. Předsedou FAČR stále zůstává Martin Malík, v červnu se ale může rozhodnout, zda ho někdo nahradí. Kdo všechno má šanci do tohoto horkého křesla usednout?

Po zatčení Romana Berbra je český fotbal bez místropředsedy FAČR, velká čistka se konala také ve výkonném výboru a v komisi rozhodčích. Výkonný výbor bude otázku volby příštího předsedy řešit sice až v černu, bookmakeři už ale přemýšlí, kdo by mohl být horkým kandidátem. Sázkové kanceláře věří nejvíce současnému předsedovi Malíkovi.

“Malík ve svém projevu po vypuknutí Berbrovy kauzy svalil odpovědnost na celou fotbalovou komunitu. To nebyl šťastný výrok. Především on sám bude muset teď dokázat veřejnosti, že o podivnostech svého místopředsedy nevěděl,” řekl fotbalový bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Ve hře jsou ale i další jména. Hned za Malíkem se například umístil Karel Poborský. Tomu bookmakeři věří v kurzu 4:1. “Poborského by přijala celá fotbalová veřejnost. Jeho autorita a zkušenosti jsou neoddiskutovatelné a jsou uznávané nejen u nás. Byla by to obrovská změna pro český fotbal,” věří Urbanec.

V závěsu za Malíkem a Poborským je například Generální sekretář FAČR Jan Pauly, bývalý funkcionář Rudolf Řepka či manažer Jan Nezmar. Bez šanci by prý nebyl ani Ivan Hašek či Zdeněk Zlámal.

Kromě vážných jmen ale dostali prostor i tací, u kterých se úspěch či vůbec kandidatura neočekává. Jedná se například o populárního komentátora Jaromíra Bosáka, horkokrevného kouče Petra Radu, ale také o Ivana Horníka, který figuroval v korupční kauze před lety, či bouřliváka Tomáše Řepku.

S extrémně vysokými kurzy a tedy s nepříliš velkou pravděpodobností je pak zmíněn i současný ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Roman Prymula či herec Jakub Štáfek.

Na posledním místě s kurzem 2000:1 je pak Roman Berbr.

Kurzy na případné předsedy FAČR